Les Philippines disent avoir interpellé un navire chinois

Les garde-côtes philippins ont intercepté un navire chinois mercredi près des îles Spartleys, en mer de Chine méridionale. Pékin revendique cette zone malgré un arbitrage international rejetant ses prétentions.

AFP Agence France-Presse

Les garde-côtes philippins ont dit jeudi avoir émis un avertissement radio par avion à un bateau chinois, naviguant avec une quarantaine d'autres vaisseaux en mer de Chine méridionale, une zone revendiquée par les deux pays.

Des incidents opposent régulièrement des navires chinois et philippins en mer de Chine méridionale, dont Pékin revendique la quasi-totalité des îlots et récifs malgré les conclusions d'une cour d'arbitrage internationale selon lesquelles ses revendications n'ont aucune base juridique. Le navire de recherche scientifique chinois Xiang Yang Hong 33, qui peut contenir des engins submersibles, a mené mercredi des opérations près d'un récif des îles Spartleys, selon un communiqué des garde-côtes.

Le bateau était en train d'envoyer une plus petite embarcation vers le récif de l'Iroquois, une zone disputée considérée comme riches en hydrocarbures, lorsqu'il a été repéré par l'avion, «confirmant la poursuite d'opérations non autorisées (de recherche marine)», selon le communiqué.

«Des droits historiques»

L'appareil philippin a également observé 41 «vaisseaux de la milice maritime» chinoise, mouillant près de ce récif et de l'île Thitu habitée par 400 Philippins. «La présence du navire de recherche et le déploiement massif de navires de la milice maritime chinoise constituent une grave atteinte aux droits souverains et à la juridiction maritime des Philippines», affirment les garde-côtes.

L'ambassade de Chine à Manille a de son côté affirmé que les îles et récifs en question relevaient de son territoire, invoquant des «droits historiques», dans un communiqué. Elle a ajouté que les navires de recherche scientifique menaient leurs missions dans le respect du droit international. Cet épisode intervient au moment où des milliers de soldats philippins et américains, rejoints pour la première fois par un important contingent japonais, ont débuté des exercices militaires annuels lundi aux Philippines.



