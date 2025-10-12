Nouvelle escalade en mer de Chine méridionale: un navire philippin aurait été percuté par un bateau chinois. Les deux pays s'accusent mutuellement, illustrant les tensions persistantes dans cette zone maritime stratégique et disputée.

Un bâtiment des garde-côtes chinois a d'abord tiré au «canon à eau». Photo: AFP

Les garde-côtes philippins ont accusé dimanche un bateau chinois d'avoir «délibérément» percuté un navire de Manille ancré près d'une île disputée en mer de Chine méridionale, tandis que Pékin a reproché aux Philippines d'être «entièrement responsables» de la collision.

Les incidents maritimes sino-philippins sont très fréquents dans ces eaux que la Chine revendique dans leur quasi-intégralité malgré un jugement international lui donnant tort. Selon Manille, un bâtiment des garde-côtes chinois a d'abord tiré au «canon à eau» dimanche matin sur le BRP Datu Pagbuaya, un vaisseau appartenant au Bureau de la pêche, une agence dépendant du ministère de l'Agriculture.

«A peine trois minutes plus tard (...), le même navire a délibérément percuté l'arrière du bateau philippin, provoquant des «dégâts mineurs», sans faire de blessé, selon un communiqué des autorités philippines. Les garde-côtes philippins ont précisé que l'incident s'était produit près de l'île Thitu, dans l'archipel des Spratleys, dénonçant un «harcèlement agressif et des menaces directes» de la part des bateaux chinois.

Le Conseil national maritime des Philippines, un organisme chargé de renforcer la gouvernance maritime, a condamné l'incident et promis de mener «une action diplomatique appropriée pour exprimer ses fortes objections aux actions agressives et illégales de la Chine».

«Actions agressives»

Une porte-parole du département du ministère des Affaires étrangères à Manille, Angelica Escalona, a déclaré à des journalistes qu'une protestation diplomatique serait déposée concernant l'incident.

Un peu plus tôt, les garde-côtes chinois ont accusé les Philippines d'être «entièrement responsables» de la collision. Celle-ci s'est produite près de Sandy Cay, quand un navire du gouvernement philippin «a ignoré à plusieurs reprises les avertissements répétés de la partie chinoise et s'est dangereusement approché du navire 21559 des garde-côtes chinois», a déclaré un porte-parole des garde-côtes chinois, Liu Dejun. «Toute la responsabilité incombe à la partie philippine», a-t-il ajouté.

Des photos et vidéos publiées par les garde-côtes philippins montrent un navire des garde-côtes chinois, avec son canon à eau activé, suivant un navire philippin. «Malgré ces tactiques d'intimidation et ces actions agressives (...), nous ne serons ni intimidés, ni chassés», ont déclaré les garde-côtes philippins.

Plus de 60% du commerce maritime mondial

En septembre, un marin avait été blessée par un canon à eau utilisé par des garde-côtes chinois, qui a brisé une vitre sur la passerelle d'un navire philippin du Bureau de la pêche près d'un haut-fond disputé en mer de Chine méridionale, selon Manille. En août, un navire de la marine chinoise est entré en collision avec un bâtiment de ses propres garde-côtes alors qu'il poursuivait un patrouilleur philippin près du haut-fond de Scarborough, que se disputent Pékin et Manille en mer de Chine méridionale.

Les Philippines ont protesté en septembre contre un projet chinois de réserve naturelle dans le récif de Scarborough. Situé à quelque 240 km à l'ouest des côtes philippines et 900 km au sud-est de l'île chinoise de Hainan, ce haut-fond riche en poissons fait l'objet d'un différend entre les deux pays depuis que la Chine s'en est emparé en 2012. Plus de 60% du commerce maritime mondial transite par la mer de Chine méridionale.



