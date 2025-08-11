Un navire de la marine et un bateau des garde-côtes chinois sont entrés en collision lors de la poursuite d'un patrouilleur philippin en mer de Chine méridionale, ont déclaré lundi les garde-côtes de l'archipel.
L'incident s'est produit près du récif disputé de Scarborough, alors que les garde-côtes philippins escortaient des bateaux distribuant de l'aide aux pêcheurs de la région, a déclaré le commodore Jay Tarriela, porte-parole des garde-côtes philippins, dans un communiqué.
Poursuite à grande vitesse
La vidéo diffusée par Manille montre un navire des garde-côtes chinois, et un navire beaucoup plus grand, entrer en collision dans un grand fracas.
Les garde-côtes chinois «poursuivaient à grande vitesse» les garde-côtes philippins, «ce qui a entraîné une collision avec le navire de guerre» de la marine chinoise, a précisé M. Tarriela.
Le récif de Scarborough, situé à 240 km à l'ouest des côtes philippines et à 900 km au sud-est de l'île chinoise de Hainan, fait l'objet d'un différend entre les deux pays depuis que la Chine s'en est emparé en 2012. L'ambassade de Chine à Manille n'a pas répondu dans l'immédiat aux sollicitations de l'AFP.