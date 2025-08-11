Deux navires chinois sont entrés en collision près du récif disputé de Scarborough en mer de Chine méridionale. L'incident s'est produit lors de la poursuite d'un patrouilleur philippin par les garde-côtes chinois, selon les autorités philippines.

Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Un navire de la marine et un bateau des garde-côtes chinois sont entrés en collision lors de la poursuite d'un patrouilleur philippin en mer de Chine méridionale, ont déclaré lundi les garde-côtes de l'archipel.

L'incident s'est produit près du récif disputé de Scarborough, alors que les garde-côtes philippins escortaient des bateaux distribuant de l'aide aux pêcheurs de la région, a déclaré le commodore Jay Tarriela, porte-parole des garde-côtes philippins, dans un communiqué.

Poursuite à grande vitesse

La vidéo diffusée par Manille montre un navire des garde-côtes chinois, et un navire beaucoup plus grand, entrer en collision dans un grand fracas.

Les garde-côtes chinois «poursuivaient à grande vitesse» les garde-côtes philippins, «ce qui a entraîné une collision avec le navire de guerre» de la marine chinoise, a précisé M. Tarriela.

Le récif de Scarborough, situé à 240 km à l'ouest des côtes philippines et à 900 km au sud-est de l'île chinoise de Hainan, fait l'objet d'un différend entre les deux pays depuis que la Chine s'en est emparé en 2012. L'ambassade de Chine à Manille n'a pas répondu dans l'immédiat aux sollicitations de l'AFP.