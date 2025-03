1/2 Une mystérieuse structure de navire a été repérée au large des côtes chinoises. Photo: Bluesky/@covertshores.bsky.social‬

Cédric Hengy

La marine chinoise construit actuellement une flotte de navires de débarquement spéciaux, qui semblent adaptés à une invasion potentielle de Taïwan. Comme le rapporte «Naval News», au moins cinq navires inhabituels ont été observés dans un chantier naval à Guangzhou, équipés de ponts routiers longs à l'avant du navire.

Réminiscences de la Seconde Guerre mondiale

Ces navires innovants rappellent les «Mulberry Harbours», construits pendant la Seconde Guerre mondiale pour le débarquement allié en Normandie. Ils pourraient permettre à la Chine de débarquer de grandes quantités d'équipement lourd en peu de temps, même sur des plages auparavant considérées comme inadaptées aux débarquements amphibies.

« Toute invasion de Taïwan depuis le continent nécessiterait un grand nombre de navires Dr Emma Salisbury du Council on Geostrategy »

Les experts en défense considèrent la construction de ces navires spéciaux comme un possible signe de la préparation de la Chine à une invasion de Taïwan. Dr Emma Salisbury, du Council on Geostrategy, a expliqué à «Naval News»: «Toute invasion de Taïwan depuis le continent nécessiterait un grand nombre de navires pour transporter rapidement le personnel et l'équipement à travers le détroit, en particulier des véhicules terrestres tels que des véhicules blindés.»

Un nouveau défi pour Taïwan

Les nouveaux navires de débarquement pourraient être utilisés en combinaison avec la grande flotte de ferries civils de la Chine, qui sont régulièrement utilisés pour le transport de véhicules militaires. Cela offrirait à la Chine une grande flexibilité dans le choix des lieux de débarquement possibles à Taïwan. Pour l'Etat insulaire, cette évolution représente désormais un nouveau défi.

Jusqu'à présent, on pensait que seuls quelques plages étaient adaptées aux débarquements amphibies. Avec les nouveaux navires, la Chine pourrait désormais débarquer sur des plages rocheuses ou sablonneuses et amener des chars directement sur le sol ferme ou sur des routes côtières. La construction de ces navires de débarquement spécialisés est considérée par les analystes comme l'un des indicateurs qui pourraient signaler des préparatifs pour une invasion potentielle. Bien qu'une utilisation civile soit également envisageable, les experts estiment que cela est peu probable compte tenu du nombre et de la taille des navires.