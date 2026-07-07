Les garde-côtes japonais ont annoncé mardi avoir repoussé deux navires chinois qui évoluaient près d'îles revendiquées par Tokyo et Pékin, entre Taïwan et Okinawa. D'après les autorités, ils se dirigeaient vers un bateau de pêche japonais présent dans la zone.

AFP Agence France-Presse

Les garde-côtes japonais ont indiqué mardi avoir expulsé deux navires chinois croisant à proximité d'îles disputées entre les deux pays, situées entre Taïwan et l'archipel d'Okinawa dans le sud du Japon. Selon les autorités japonaises, les navires chinois s'approchaient d'un bateau de pêche japonais opérant dans la zone.

Les deux pays entretiennent un différend territorial de longue date sur les îles Senkaku, appelées Diaoyu en Chine. Ces îles sont depuis des décennies au coeur des tensions bilatérales, qui se sont aggravées depuis que la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a fait en novembre des commentaires sur Taïwan ayant irrité Pékin.

Les garde-côtes nippons leur ont «donné l'ordre de quitter les lieux (...) parvenant à contraindre les navires des garde-côtes chinois à sortir des eaux territoriales japonaises vers 9h20 ce matin» (00H20 GMT), selon un communiqué. «En outre, un patrouilleur japonais a été déployé autour du bateau de pêche japonais afin d'assurer sa sécurité.»

Quatre navires chinois naviguaient dans la zone, dont deux sont entrés dans les eaux japonaises, selon Tokyo. Le communiqué affirme que les activités des navires des garde-côtes chinois constituent «une violation du droit international». «Les garde-côtes japonais continueront de réagir calmement et avec fermeté conformément au droit international et à la loi nippone, et prendront toutes les mesures possibles pour assurer la sécurité de nos eaux territoriales», ajoute le document.