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Les intempéries violentes de l'été
Des orages et des vents violents font huit morts dans le centre de la Chine

Au moins dix personnes ont perdu la vie en Chine à la suite d'intempéries. Huit ont été tuées par des orages et de violentes rafales dans le centre du pays, tandis que deux autres sont mortes lors d'inondations dans le sud.
Publié: il y a 26 minutes
Chaque été, la Chine est frappée par des pluies diluviennes et des épisodes de chaleur extrême. (Image d'archive)
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Des orages et de violents vents ont tué au moins huit personnes dans le centre de la Chine, ont rapporté des médias d'Etat mardi, tandis que de fortes pluies et des inondations ont fait deux morts supplémentaires dans le sud. Ce type de catastrophes naturelles est fréquent à travers la Chine, en particulier l'été lorsque certaines régions subissent des précipitations intenses tandis que d'autres suffoquent sous une chaleur accablante.

Plusieurs zones situées dans l'est de la province du Hubei (centre), ont été touchées lundi par «un grave épisode de convection atmosphérique» (contraste thermique) provoquant «des orages et vents violents», a précisé la télévision publique CCTV. Ces derniers ont balayé des villes comme Huangshi et Huanggang, faisant huit morts dans la soirée, a ajouté CCTV. Des tornades ont été signalées dans certaines zones et une personne restait portée disparue mardi.

«L'ampleur des dégâts est en cours de vérification et les opérations de secours sont pleinement engagées», a ajouté le média. Par ailleurs, de fortes pluies et inondations provoquées par le typhon Maysak ont fait au moins deux morts dans la région du Guangxi (sud), et ont conduit les autorités à évacuer au moins 48.000 personnes selon un décompte lundi soir. Les responsables de Nanning, la capitale régionale, ont relevé au niveau maximal le dispositif d'urgence pour le contrôle des inondations, après que des pluies torrentielles ont endommagé des barrages.

Les scientifiques avertissent que l'intensité et la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes à l'échelle du globe augmenteront à mesure que la planète continue de se réchauffer en raison des émissions de combustibles fossiles. La Chine est le plus grand pays émetteur de gaz à effet de serre au monde, mais c'est également un géant mondial des énergies renouvelables qui ambitionne de rendre sa vaste économie neutre en carbone d'ici 2060.

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