OpenAI accuse Apple de vol de secrets industriels et de pressions sur des fournisseurs. Le créateur de ChatGPT a déposé vendredi une contre-plainte en Californie, après avoir été poursuivi par Apple pour vol de secrets industriels.

OpenAI accuse Apple de vol de secrets et contre-attaque en justice

OpenAI accuse Apple de vol de secrets et contre-attaque en justice

AFP Agence France-Presse

OpenAI, créateur de ChatGPT, a contre-attaqué vendredi en justice face à Apple, l'accusant à son tour de lui avoir dérobé des secrets industriels via un ancien salarié et de faire pression sur des fournisseurs communs pour freiner son entrée sur le marché des objets connectés.

Cette contre-attaque apparaît dans un document déposé vendredi devant un tribunal fédéral à San Jose (Californie), dans lequel OpenAI répond à la plainte pour vol de secrets industriels qu'Apple avait lancée le 10 juillet contre elle et deux anciens salariés de la marque à la pomme qu'elle avait débauchés.

Les deux groupes, partenaires depuis l'intégration de ChatGPT aux produits Apple en 2024, sont en passe de devenir rivaux : OpenAI prépare ses premiers objets connectés pensés pour l'IA avec le studio de Jony Ive, célèbre ex-responsable du design d'Apple. Apple cherche à «faire une concurrence déloyale par tous les moyens», écrivent les avocats d'OpenAI.

Selon eux, le groupe de Cupertino exige des fournisseurs qu'ils identifient leurs projets pour OpenAI et les salariés qui y sont affectés. Certains «ont exprimé la crainte de perdre des contrats avec Apple» et ont déplacé ou reporté des réunions avec OpenAI «pour éviter qu'Apple ne les voie».

L'un d'eux a basculé la production du créateur de ChatGPT sur une équipe de nuit, un autre a renoncé aux travaux prévus «à cause de menaces d'Apple» selon la plainte, qui ne nomme aucune entreprise.

Vol de «dizaines» de documents

OpenAI accuse aussi un ancien d'Apple, resté six mois chez elle jusqu'en juin avant de revenir chez le fabricant de l'iPhone, d'avoir envoyé sur ses numéros personnels des «dizaines» de documents au sujet d'un prototype, puis d'avoir présenté en juillet les projets d'OpenAI à des cadres d'Apple «à la demande» du groupe.

Les avocats contestent aussi la clause qui interdit pendant un an aux anciens d'Apple passés chez OpenAI de tenter de débaucher leurs ex-collègues, ainsi qu'une pratique qui pousserait ses employés à mêler fichiers de travail et compte iCloud personnel pour, selon eux, pouvoir ensuite accuser de vol ceux qui quittent l'entreprise. OpenAI a parallèlement retiré vendredi, sans donner de motif, sa demande de rejet du dossier.

En octobre, OpenAI avait promis de ne pas utiliser les informations revendiquées par Apple comme secrètes, le juge s'étant dit «très probablement» disposé à prononcer une décision qui aurait interdit à OpenAI de les utiliser jusqu'au procès. Une audience préalable à un éventuel procès est prévue fin juin 2027. Joint par l'AFP, Apple n'avait pas répondu dans l'immédiat.