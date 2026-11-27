Anthropic agrandit son site zurichois et recrute des spécialistes de l’IA. Au printemps, l’entreprise américaine proposait des salaires annuels de 280’000 à 680’000 francs pour certains postes.

En bref Anthropic développe son site zurichois et veut créer 150 postes de travail

Au printemps déjà, le groupe américain attirait les recrues à Zurich avec des salaires annuels allant jusqu’à 680’000 francs

Les salaires mirobolants et les avantages généreux intensifient la concurrence pour attirer les talents suisses de l’IA

Nathalie Benn

Le géant de l’intelligence artificielle (IA) Anthropic développe massivement son site zurichois. Pour ce faire, l’entreprise américaine a loué des locaux dans l’ancien bureau de poste de Fraumünster, directement au bord de la Limmat. Selon les recherches du «Tages-Anzeiger», Anthropic aurait mis la main sur 2500 mètres carrés de bureaux dans cet élégant complexe immobilier. Le loyer annuel est estimé à 2 millions de francs.

Pour l'instant, l’équipe zurichoise de l’entreprise à l’origine du chatbot d’IA Claude ne compte que 20 membres. Mais Anthropic ne lésine pas seulement sur les nouveaux locaux et ne regarde pas non plus à la dépense pour les salaires du personnel.

Six fois le salaire moyen suisse

Qu’il s’agisse de Meta, Google, Microsoft, OpenAI ou encore d’Anthropic, les géants américains de la tech rivalisent pour attirer les meilleurs spécialistes en IA. Dans la Silicon Valley, où ces entreprises ont leur siège, une véritable bataille fait rage pour s'accaparer les talents les plus brillants. Selon les médias américains, ces sociétés proposent aux spécialistes les plus recherchés des rémunérations annuelles à huit chiffres.

Cette surenchère salariale a depuis longtemps atteint la Suisse. Au printemps déjà, Anthropic avait publié des offres pour des ingénieurs et des chercheurs en IA à Zurich, avec des salaires annuels compris entre 280’000 et 680’000 francs, comme l’a rapporté le «Tages-Anzeiger». Actuellement, l'entreprise recherche à nouveau de tels spécialistes de l’IA à Zurich, mais reste discrète sur les salaires. A titre de comparaison, un ingénieur en IA gagne en moyenne environ 113’600 francs en Suisse, selon le portail d’emploi Swissdevjobs. Chez Anthropic, le salaire peut donc atteindre près de six fois ce montant.

Les offres d’emploi actuellement publiées aux Etats-Unis par le géant de l’IA sont frappantes: par exemple, pour un développeur sans responsabilité hiérarchique à New York, Anthropic propose un salaire annuel compris entre 305’000 et 385’000 dollars (254’000 à 321’000 francs).

Les talents suisses courtisés

Mais Anthropic ne se contente pas d'attirer les talents avec des salaires attractifs: aux Etats-Unis, l’entreprise propose 22 semaines de congé parental payé. Ce congé est complété par des options d'achat d’actions, des repas gratuits au bureau et des subventions pour l’équipement du télétravail, selon le site. Pour les postes proposés à Zurich, l’obligation générale de présence ne s’élève qu’à 25%. En d'autres termes, selon le poste, jusqu’à trois quarts du temps de travail peuvent être effectués en dehors du bureau.

Pour les jeunes talents suisses de l’IA, par exemple les étudiantes et étudiants de l’EPFZ et de l’EPFL, de telles offres sont alléchantes. L’attrait des groupes technologiques américains se mesure en examinant le parcours des anciens doctorants de l’ETH AI Center: selon la «NZZ», sept des douze diplômés dont le parcours professionnel est public ont rejoint des groupes technologiques américains.

Les géants américains nouent des contacts avec les jeunes talents suisses très tôt, notamment via des stages, des programmes de mentorat ou du financement de projets de recherche. Cette année seulement, Google a versé un demi-million de francs à l’ETH AI Center, toujours selon la «NZZ».