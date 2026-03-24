La Russie a lancé mardi une attaque massive contre l'Ukraine avec plus de 400 drones, a confirmé Iouriï Ignat, porte-parole de l'armée ukrainienne. Une offensive d'une ampleur inédite en plein jour.

«Plus de 400 drones» russes contre l'Ukraine, l'une des pires attaques en plein jour

«Plus de 400 drones» russes contre l'Ukraine, l'une des pires attaques en plein jour

La Russie a lancé mardi l'une des plus vastes attaques en plein jour contre l'Ukraine, avec «plus de 400 drones», après une nuit déjà marquée par des frappes massives, a indiqué à l'AFP le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Iouriï Ignat.

«Ils ont déjà lancé plus de 400 drones» depuis 09H00 locales, a-t-il dit. «À une telle échelle, c'est quasiment une première. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu des frappes en plein jour avec un nombre aussi important de drones» en quatre ans d'invasion russe, a-t-il ajouté, alors qu'une attaque à Lviv (ouest) est notamment toujours en cours.