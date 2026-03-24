La Russie a lancé mardi l'une des plus vastes attaques en plein jour contre l'Ukraine, avec «plus de 400 drones», après une nuit déjà marquée par des frappes massives, a indiqué à l'AFP le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Iouriï Ignat.
«Ils ont déjà lancé plus de 400 drones» depuis 09H00 locales, a-t-il dit. «À une telle échelle, c'est quasiment une première. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu des frappes en plein jour avec un nombre aussi important de drones» en quatre ans d'invasion russe, a-t-il ajouté, alors qu'une attaque à Lviv (ouest) est notamment toujours en cours.
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