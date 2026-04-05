Après plus de six ans d'absence, Céline Dion est de retour! La chanteuse a annoncé dix dates à Paris, envoyant un message d'espoir: son combat contre le syndrome de la personne raide porte ses fruits.

Michel Imhof

La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre à travers le monde: Céline Dion fait son grand retour sur scène après plus de six ans d'absence. Cet automne, elle se produira lors dix concerts à la Défense Arena, à Paris. Une annonce qui fait sensation. Pendant longtemps, il semblait impensable que Céline Dion remonte un jour sur scène.

En 2022, elle avait révélé publiquement être atteinte du syndrome de la personne raide, une maladie rare caractérisée par des spasmes et une raideur musculaire. Cette annonce rappelle une chose avan tout: Céline Don est une battante.

Cela se voyait déjà dans son enfance. La star a grandi au Québec, au Canada, benjamine d'une famille de quatorze enfants, dans un milieu modeste. A l'âge de douze ans, elle est découverte par son futur manager et mari René Angélil, et connaît la célébrité en France et au Canada dans les années qui suivent.

En 1988, elle représente la Suisse à l'Eurovision, à Dublin, et remporte la victoire avec le titre: «Ne partez pas sans moi». « Elle était déjà fantastique lors des présélections suisses, elle a surpassé tout le monde », se souvient le chanteur suisse, Michael von der Heide. «A l'Eurovision, elle chantait comme si sa vie en dépendait. Elle était incroyablement douée, mais on pouvait aussi voir la tension dans ses yeux. Elle le voulait vraiment.»

Michael Von der Heide, un grand fan

Pour l'anecdote, Michael Von der Heide, alors âgé de 16 ans, a été tellement séduit par Céline Dion qu’il a non seulement immédiatement acheté la partition du morceau, mais a aussi demandé son adresse, lors d'un appel téléphonique à Blick, afin d'obtenir un autographe.

«Je dois tout à la Suisse», tel était le titre d'un article publié le 13 mai 1988, environ deux semaines après son triomphe à l'Eurovision. «Je rêve d'une carrière internationale, de films, de comédies musicales, de célébrité. Je prends mon temps pour réaliser ce rêve», avait-elle alors déclaré.

Son rêve est devenu réalité quelques années plus tard. En 1992, elle chante avec Peabo Bryson la chanson-titre du Disney «La Belle et la Bête», qui se verra récompensé par un Oscar, un Golden Globe et deux Grammy Awards, lui valant son premier grand succès en dehors du monde francophone.

En 1996, elle enchaîne avec son tube «My Heart Will Go On», tiré du film «Titanic», qui remporte également un Oscar, un Golden Globe et plusieurs Grammys. En 2003, elle lance son premier spectacle à Las Vegas, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour la ville: Las Vegas n'est dès lors plus considérée comme le terminus des stars vieillissantes mais devient la métropole du divertissement. Céline Dion s'y est produite régulièrement jusqu'en 2019.

Revers personnels

Si sa carrière n'a cessé de monter en flèche, sa vie privée a quant à elle connu des revers. En 1999, René Angélil, son manager et époux depuis 1994, a été diagnostiqué d'un cancer de l'œsophage. La maladie a récidivé au niveau du larynx en 2013. Il décédé trois ans plus tard, après plusieurs décennies de combat.

«René a tellement fait pour moi, j'ai perdu mon manager, mon meilleur ami, mon amant, mon mari, le père de mes trois enfants – c'était une perte indescriptible», a confié plus tard Céline Dion lors d'une interview au journal «Berliner Morgenpost». Un mois plus tard, elle était de retour sur scène au « Caesars Palace » de Las Vegas. «René a toujours été à mes côtés sur scène, et rien ne changera jamais cela», a-t-elle déclaré à cette occasion.

A cette époque déjà Céline Dion luttait contre ses problèmes de santé. Ce n'est qu'en 2022 que la star a dû renoncer à la scène, révélant publiquement être atteinte du syndrome de la personne raide. Un diagnostic qui rend difficile sa vie d'artiste à bien des égards.

« Les symptômes caractéristiques comprennent une raideur musculaire et des crampes douloureuses, principalement au niveau du tronc et des jambes, souvent accompagnées de troubles de la marche et d'une hypersensibilité aux stimuli tels que le bruit, le toucher ou le stress émotionnel », explique Didier Plaschy de l'Hôpital de l'Île de Berne. Se produire sur scène devant un large public est précisément le genre de situation susceptible de déclencher ces symptômes.

«J’ai dû faire semblant d’être une héroïne»

Pendant 17 ans, elle a gardé sa maladie secrète, malgré les difficultés rencontrées après le décès de son mari. «J'ai dû élever mes enfants, me cacher, et faire semblant d'être une héroïne», a-t-elle confié lors d'une interview à l'émission américaine «Today Show». «Je me suis accrochée à mes rêves.»

Dans le documentaire «I Am: Céline Dion», sorti en 2024, la star donne un aperçu de la manière dont elle s'est battue pour revenir sur le devant de la scène. Elle consacrait alors cinq jours par semaine à des séances de chant et de kinésithérapie. Elle a confié à Vogue qu’elle était fermement déterminée «à un jour remonter sur scène et à mener une vie aussi normale que possible».

«Performance d'une vie» à Paris.

Céline Dion a offert un avant-goût de ce qui restait à venir le 26 juillet 2025, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Pour le grand final, la chanteuse canadienne est apparue sous les yeux du monde au sommet de la Tour Eiffel pour y interpréter le classique d'Edith Piaf, «Hymne à l'amour», émouvant le public aux larmes. Nombreux sont ceux qui ont qualifié sa prestation de «performance d'une vie».

Des rumeurs ont également circulé sur une potentielle prestation de Céline Dion à l'Eurovision 2025 à Bâle. Les organisateurs ont confirmé à plusieurs reprises être en contact avec elle. «Nous aurions adoré l'accueillir mais sa santé passe avant tout », a déclaré Edi Estermann, responsable de la communication pour l'événement. Peu avant la finale, la BBC a même rapporté que son jet privé avait atterri à Bâle. Cependant, la prestation n'a finalement pas eu lieu.

Elle aurait aimé être présente à l'Eurovision à Bâle.

«Céline n'était pas à Bâle et n'a jamais eu l'intention d'assister à l'événement, de s'y produire ou d'y présenter quoi que ce soit. Contrairement à certaines affirmations, elle ne possède pas non plus de jet privé», a déclaré un porte-parole de la chanteuse en novembre. «Ce qui est vrai, c'est que Céline a été invitée à enregistrer un bref message vidéo pour l'occasion, ce qu'elle a fait avec plaisir.»

En effet, lors de la demi-finale, d'anciens participants à l'Eurovision ont évoqué sa victoire et un message vidéo a alors été diffusé. «Il n'y a rien que j'aimerais plus que d'être avec vous à Bâle», y déclarait-elle. «La Suisse occupera toujours une place particulière dans mon cœur.»

Finalement – et c'est heureux – Céline Dion donnera dix concerts à Paris, l'une de ses villes préférées. Elle a annoncé, le jour de son 58e anniversaire, qu'elle se produira tous les mercredis et samedis. Les concerts seront diffusés en direct aux heures de grande écoute sur France 2, la plus grande chaîne de télévision publique française, et sur les réseaux sociaux.

Il semblerait même qu'un nouvel album soit prévu

«Elle adore le public. Et le public l’adore. J’ai toujours été convaincu de son retour, même si beaucoup en doutaient», confie le légendaire promoteur André Béchir, qui a fait venir Céline Dion en Suisse à de nombreuses reprises. Il est d’ailleurs en contact avec son agent. «Tout semble aller pour le mieux. Ils sont incroyablement enthousiastes. Et il se pourrait même qu’un nouvel album sorte en avant-première. C’est de bon augure! Elle s’est battue pour sa santé et ne ferait pas cela si elle n’était pas en pleine forme.»

Néanmoins, une guérison ne semble pas possible à l'heure actuelle. «Les traitements sont aujourd'hui plus personnalisés qu'il y a quelques années, notamment grâce aux médicaments symptomatiques, à la kinésithérapie et aux immunothérapies ciblées», explique le Docteur Plaschy de l'Inselspital de Berne. «Cependant, la maladie reste très variable d'une personne à l'autre, et on ne peut pas parler de guérison pour le moment.»

Les prochains mois seront placés sous le signe de la préparation pour Céline Dion. Selon le journal britannique «The Sun», la chanteuse devrait régulièrement suivre des séances de physiothérapie, y compris entre les concerts. Son retour sur scène sera un moment clé de sa carrière. Elle est de retour, plus forte et plus héroïque que jamais.