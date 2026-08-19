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Des annulations sous de faux prétextes
Céline Dion a caché sa maladie pendant 17 ans à ses fans

Céline Dion révèle avoir souffert pendant 17 ans des symptômes du syndrome de la personne raide avant son diagnostic en 2022. Aujourd’hui, la star prépare son grand retour sur scène.
Publié: il y a 9 minutes
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Pendant des années, Céline Dion a invoqué de faux symptômes pour justifier l’annulation de ses concerts auprès de ses fans.
Photo: keystone-sda.ch
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Jaray Fofana

Cela semblait être l’excuse parfaite pour une star mondiale de la chanson: une toux persistante, des sinusites aiguës. Lorsque Céline Dion annulait des concerts à la dernière minute ces dernières années, le public acceptait ces explications sans trop broncher. Mais en coulisses, la réalité était tout autre. Pendant près de deux décennies, l’icône de la pop a dissimulé à ses millions de fans les véritables raisons de ses problèmes de santé.

Le diagnostic après 17 ans

Dans une interview accordée au magazine «Harper’s Bazaar», la chanteuse lève désormais le voile sur cette période. Les infections présentées comme bénignes n’étaient en réalité qu’un prétexte. Selon la chanteuse, Céline Dion souffrait depuis 17 ans déjà, avant son diagnostic officiel en 2022, de symptômes liés au syndrome de la personne raide (SPS), une maladie neurologique auto-immune rare qui peut provoquer de fortes crampes et une importante raideur musculaire.

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Céline Dion explique avoir vécu difficilement ces nombreuses annulations de concerts. Elle avait le sentiment de mentir à son public en invoquant des problèmes de santé qui ne correspondaient pas à la réalité. En décembre 2022, Céline Dion avait rendu son diagnostic public. A cette époque, ses douleurs étaient si intenses qu’elle pouvait à peine marcher. Pour parvenir à tenir le coup, elle a parfois dû prendre de fortes doses de tranquillisants, comme du Valium.

Se battre plutôt que capituler

Plutôt que de se résigner à sa maladie, Céline Dion se bat aujourd’hui pour retrouver ses capacités physiques. Elle suit un programme de rééducation intensif, qui combine notamment Pilates, danse classique et musculation. La chanteuse avait déjà dévoilé une partie de ce combat dans le documentaire «I Am: Céline Dion», sorti en 2024. «Je suis honnête, et ce n’est pas toujours beau. Parfois, ce sont des moments heureux, parfois tristes, mais c’est ce qu’on appelle la vie», avait expliqué la Canadienne.

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Céline Dion tient également à partager davantage son quotidien avec ses fans. «Ils ont payé leurs billets. Ils ont acheté mes disques. Ils m’ont permis de m’offrir ce luxe. Le moins que je puisse faire, c’est de leur dire que je suis en vie.» Son travail acharné et sa détermination portent désormais leurs fruits. Céline Dion prépare un retour très attendu sur scène. A la mi-septembre 2026, elle débutera une résidence de cinq semaines à Paris.

La demande pour les billets a été telle qu’une nouvelle série de concerts a déjà été programmée pour mai 2027. «Cela fait si longtemps, je veux leur offrir quelque chose qui leur montre à quel point ils m’ont manqué», explique la chanteuse de 58 ans.

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