DE
FR

Le «non» fait la course en tête
Les Californiens en passe de rejeter une taxe sur les milliardaires

Les Californiens devraient rejeter l'instauration d'une taxe sur les milliardaires. Le texte, défendu notamment par l'économiste Gabriel Zucman, était vivement combattu.
Publié: il y a 4 minutes
1/4
A 60% du dépouillement, le non fait largement la course en tête.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le référendum pour imposer un impôt sur la fortune des milliardaires en Californie est en passe d'être rejeté par les électeurs de l'Etat. Après le dépouillement d'environ 60% des bulletins de vote, le «non» était en tête à plus de 55%, selon les autorités et des médias américains.

La «Prop 40», défendue notamment par l'économiste Gabriel Zucman, était soumise mardi aux électeurs, lors des élections de mi-mandat marquées par une large victoire démocrate. Le texte prévoit de prélever une seule fois 5% du patrimoine net des quelque 200 milliardaires de l'Etat. Ses promoteurs en attendaient environ 100 milliards de dollars pour le système de santé publique dont dépend la moitié des Californiens, fragilisé par les coupes fédérales de Donald Trump.

«Le premier impôt sur la fortune des milliardaires pourrait voir le jour aux Etats-Unis», écrivait mardi sur X Gabriel Zucman, évoquant un «référendum historique». L'économiste franco-américain, dont les travaux ont inspiré la mesure, a accusé «les milliardaires de la Silicon Valley» d'avoir «tout fait pour saboter la mesure».

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Vive opposition

Les opposants, dont le cofondateur de Google Sergey Brin, ont dépensé des centaines de millions de dollars en publicités, martelant que la taxe risquait d'être pérennisée et de provoquer un exode des ultra-riches. Le gouverneur démocrate sortant Gavin Newsom y était lui aussi opposé.

Populaire à son lancement, la mesure a rapidement perdu du terrain. Plusieurs tentatives de taxation des grandes fortunes ont déjà échoué en Californie, sans jamais parvenir jusqu'aux urnes. Les résultats partiels montrent que les grandes villes, comme Los Angeles et San Francisco, approuvent la mesure de justesse, tandis que les zones rurales de l'est votent plutôt contre.

A lire aussi
Au Texas, bastion historique des républicains, le démocrate James Talarico a raflé un siège historique au Sénat.
Vague démocrate au Congrès
Déçus, les latinos ont rendu à Trump la monnaie de sa pièce
Abdul El-Sayed est le nouveau Sénateur démocrate du Michigan, dont la ville principale est Détroit.
Ils ont écrasé Trump
Le vrai projet des démocrates américains est celui-ci

«Les changements importants suivent rarement une ligne droite», a réagi le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz dans un communiqué transmis à l'AFP par l'International Capital Tax Commission. En France, la taxe Zucman a enflammé les débats à l'Assemblée nationale le mois dernier. Elle vise à imposer chaque année les quelque 1800 foyers fiscaux les plus fortunés à hauteur d'au moins 2% de leur patrimoine net, impôts déjà payés compris.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Articles les plus lus
    Articles les plus lus