Les Californiens devraient rejeter l'instauration d'une taxe sur les milliardaires. Le texte, défendu notamment par l'économiste Gabriel Zucman, était vivement combattu.

Les Californiens en passe de rejeter une taxe sur les milliardaires

Les Californiens en passe de rejeter une taxe sur les milliardaires

Le «non» fait la course en tête

ATS Agence télégraphique suisse

Le référendum pour imposer un impôt sur la fortune des milliardaires en Californie est en passe d'être rejeté par les électeurs de l'Etat. Après le dépouillement d'environ 60% des bulletins de vote, le «non» était en tête à plus de 55%, selon les autorités et des médias américains.

La «Prop 40», défendue notamment par l'économiste Gabriel Zucman, était soumise mardi aux électeurs, lors des élections de mi-mandat marquées par une large victoire démocrate. Le texte prévoit de prélever une seule fois 5% du patrimoine net des quelque 200 milliardaires de l'Etat. Ses promoteurs en attendaient environ 100 milliards de dollars pour le système de santé publique dont dépend la moitié des Californiens, fragilisé par les coupes fédérales de Donald Trump.

«Le premier impôt sur la fortune des milliardaires pourrait voir le jour aux Etats-Unis», écrivait mardi sur X Gabriel Zucman, évoquant un «référendum historique». L'économiste franco-américain, dont les travaux ont inspiré la mesure, a accusé «les milliardaires de la Silicon Valley» d'avoir «tout fait pour saboter la mesure».

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Vive opposition

Les opposants, dont le cofondateur de Google Sergey Brin, ont dépensé des centaines de millions de dollars en publicités, martelant que la taxe risquait d'être pérennisée et de provoquer un exode des ultra-riches. Le gouverneur démocrate sortant Gavin Newsom y était lui aussi opposé.

Populaire à son lancement, la mesure a rapidement perdu du terrain. Plusieurs tentatives de taxation des grandes fortunes ont déjà échoué en Californie, sans jamais parvenir jusqu'aux urnes. Les résultats partiels montrent que les grandes villes, comme Los Angeles et San Francisco, approuvent la mesure de justesse, tandis que les zones rurales de l'est votent plutôt contre.

«Les changements importants suivent rarement une ligne droite», a réagi le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz dans un communiqué transmis à l'AFP par l'International Capital Tax Commission. En France, la taxe Zucman a enflammé les débats à l'Assemblée nationale le mois dernier. Elle vise à imposer chaque année les quelque 1800 foyers fiscaux les plus fortunés à hauteur d'au moins 2% de leur patrimoine net, impôts déjà payés compris.