Un corps démembré avait été découvert le 11 juillet à Büren (SO). Il est désormais certain qu'il s'agit de celui d'une femme de 71 ans portée disparue.

Le corps mutilé retrouvé à Büren (SO) est celui d'une femme portée disparue

Le corps mutilé retrouvé à Büren (SO) est celui d'une femme portée disparue

Découvert dans un champ

Janine Enderli

Le corps démembré découvert le 11 juillet dans un champ de colza à Büren (SO) a pu être identifié, a indiqué le Ministère public du canton de Soleure dans un communiqué. Jusqu'ici, les circonstances de cette macabre découverte étaient restées floues.

Dans le village, une femme était portée disparue depuis plus de deux mois et ses proches redoutaient qu'il s'agisse d'elle. Ces craintes sont désormais confirmées.

Problèmes de santé

«Au vu des résultats de l'enquête, la personne décédée est une femme de 71 ans qui souffrait de problèmes de santé et était portée disparue depuis plusieurs semaines. Les parties du corps manquantes sont dues à l'action d'animaux», précise le Ministère public.

Les investigations n'ont mis au jour aucun indice laissant penser à l'intervention d'un tiers. Le Ministère public a donc décidé de classer la procédure.