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Une macabre découverte à Büren (SO)
Un agriculteur découvre un corps démembré dans un champ

Un corps partiellement démembré a été trouvé samedi dans un champ à Büren (SO). Une femme disparue dans la région depuis des mois pourrait être liée à cette découverte. Les enquêteurs n'excluent pas encore toutes les pistes.
Publié: 19:26 heures
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A Büren, un ouvrier agricole a fait une découverte choquante.
Photo: Google Maps
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Angela Rosser

Samedi dernier, un ouvrier agricole a découvert un torse dans un champ de colza dans le canton de Dorneck, à Büren. Les jambes, les bras et la tête manquaient. Pour l'instant, aucun élément concret ne permet d'identifier la victime ni de déterminer l'origine du corps. Selon 20 Minuten, ce corps serait celui d'une femme. D'après les habitants du village, elle aurait été portée disparue dans la région depuis plusieurs mois.

Des témoins sur place font état d'un important dispositif policier sur les lieux. La police cantonale de Soleure n’a pas souhaité s’exprimer sur les détails de cette sombre découverte, renvoyant les demandes d'informations au ministère public. Ce dernier a confirmé l'opération et précisé qu'un institut médico-légal avait également été dépêché sur place.

«l'enquête est toujours en cours, mais qu'à ce stade, la piste criminelle n'est pas privilégiée dans le décès de cette personne», a déclaré le ministère public. Aucune autre information n’a été communiquée pour des raisons de protection de la vie privée.

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