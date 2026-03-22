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13 heures avec un corps à bord
Un vol British Airways se transforme en voyage de l'horreur pour les passagers et l'équipage

Une passagère est décédée peu après le décollage d'un avion reliant Hong-Kong à Londres. L'équipage a transporté le corps dans la cuisine de bord, tandis que le vol s'est poursuivi comme prévu.
Publié: 14:28 heures
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Un avion de British Airways a effectué un vol de 13 heures avec un cadavre à bord.
Photo: AFP
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Gabriel Knupfer

Un vol de British Airways reliant Hong Kong à Londres s’est transformé en véritable cauchemar dimanche dernier. Selon le tabloïd britannique «The Sun», une passagère d’une soixantaine d’années est décédée environ une heure après le décollage. Malgré ce drame, les pilotes ont choisi de poursuivre le vol.

«Pour être clair: lorsqu’un passager est déjà décédé, cela n’est pas considéré comme une urgence», a confié une source au journal. L’équipage a alors débattu de la meilleure marche à suivre concernant le cadavre. «La proposition du cockpit de placer le corps dans les toilettes a été rejetée par le personnel de cabine.»

Plaintes sur l'odeur

Finalement, le personnel a décidé d’envelopper le corps et de le transférer dans la cuisine située à l’arrière de l’Airbus A350-1000. Une décision qui s’est toutefois révélée problématique, l’espace étant équipé d’un sol chauffant. En fin de vol, des passagers se sont ainsi plaints d’une forte odeur dans cette zone.

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Pire encore, le calvaire a continué après l'atterrissage. La police a en effet ouvert une enquête sur les circonstances du décès et a retenu les 331 voyageurs à bord pendant environ 45 minutes.

D’après «The Sun», plusieurs membres de l'équipage ont été mis en arrêt maladie en raison du choc subi. British Airways assure toutefois que toutes les procédures ont été respectées. «Tous les protocoles ont été correctement suivis», indique la compagnie, ajoutant que ses «pensées vont aux proches et à la famille de la défunte».

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