Donald Trump a qualifié de «honteuse» la présidentielle brésilienne remportée dimanche par Lula, tandis que le candidat battu Flavio Bolsonaro, réfugié aux États-Unis, refuse de reconnaître sa défaite.

«C'est une honte pour le peuple»

AFP Agence France-Presse

Donald Trump, haussant le ton après la présidentielle au Brésil remportée par le président sortant de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, a qualifié jeudi le scrutin de «honteux».

«Cette élection est une honte pour le peuple brésilien», a déclaré le président américain pendant un échange avec la presse, en parlant aussi d'une «situation honteuse».

Le candidat conservateur défait, Flavio Bolsonaro, qui est arrivé aux États-Unis mercredi après avoir fui le Brésil, refuse de reconnaître le résultat du vote.

Fils de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro, allié de Donald Trump, ce sénateur a dénoncé une «fraude électorale» et dit vouloir diriger l'opposition depuis le sol américain.

Flavio Bolsonaro, 45 ans, a été battu à la surprise générale au second tour dimanche par le champion de la gauche, Lula, qu'il avait devancé au premier tour.