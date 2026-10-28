Flavio Bolsonaro, fils de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, a atterri à Miami le 28 octobre après avoir fui le Brésil via l'Argentine et l'Equateur. Son passeport avait été annulé suite à des enquêtes pour corruption.

AFP Agence France-Presse

Flavio Bolsonaro, en fuite après sa défaite à l'élection présidentielle au Brésil, est arrivé mercredi sur le sol américain, ont constaté des journalistes de l'AFP. Après un périple via l'Argentine et l'Equateur, il a descendu les marches de l'avion qui le transportait aux côtés de membres de sa famille vers 13h30 GMT à l'aéroport d'Opa-Locka, près de Miami, en Floride. Flavio Bolsonaro et ses proches se sont vu accorder des visas par l'administration du président américain, Donald Trump, allié de leur famille.

Les intentions et la localisation précise du sénateur conservateur, battu dimanche dans les urnes par Lula, étaient l'objet de spéculations depuis plus de 24 heures. La presse américaine rapportait depuis mardi qu'il était en fuite pour les Etats-Unis, tandis que Brasilia avait annulé ses passeports. Dans la nuit de mardi à mercredi, les autorités argentines ont affirmé sur X que le fils de l'ex-président d'extrême droite brésilien Jair Bolsonaro avait franchi la frontière terrestre avec l'Argentine «muni de documents de voyage en règle, sans aucun obstacle légal».

La Direction nationale des migrations a aussi affirmé qu'il avait embarqué en Argentine à bord d'un avion privé, affrété par la compagnie Baires Fly S.A, «à destination de la ville de Guayaquil, en Equateur». Un avion correspondant à cette description et ayant décollé de Puerto Iguazu, dans le nord-est de l'Argentine, a fait une brève escale et fait le plein de carburant dans un aéroport de cette ville d'Equateur, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place, avant de repartir.

Passeport annulé

Flavio Bolsonaro n'a toujours pas reconnu sa défaite au second tour face au président sortant de gauche, Luiz Inacio Lula da Silva, réélu dimanche avec 52 % des voix, à la surprise générale après un premier tour difficile. Il avait promis lundi de se plier à un ordre judiciaire qui le sommait de remettre ses passeports aux autorités, alors qu'il fait l'objet de plusieurs enquêtes.

Mais il ne l'a pas fait et ses documents ont été annulés mardi, a indiqué à l'AFP une source policière, y compris le passeport diplomatique qu'il détenait en tant que parlementaire. Il possède aussi la nationalité italienne depuis 2023, selon un document du Parlement italien consulté par l'AFP.

L'homme de 45 ans est notamment suspecté de corruption et de blanchiment d'argent dans le financement d'un film sur son père, actuellement assigné à résidence pour tentative de coup d'État. Il nie toute irrégularité.

«Honteux» pour Lula

Une fuite de Flavio Bolsonaro hors du Brésil serait «honteuse», avait estimé mardi Lula. «Le Brésil, c'est sa seconde patrie. La première, c'est de lécher les bottes des Etats-Unis», a-t-il fustigé lors de la célébration de ses 81 ans, à Brasilia. Eduardo Bolsonaro, frère de Flavio et ancien député brésilien, est installé aux États-Unis, où il est en contact avec l'administration Trump.

La semaine dernière, il a déclaré sur un podcast américain qu'il était favorable à ce que son frère quitte le Brésil en cas de défaite, en raison des enquêtes qui le visent. Donald Trump n'a pas soutenu ouvertement Flavio Bolsonaro durant la campagne, mais il l'a reçu à la Maison Blanche en mai.

Le président américain a dénoncé lundi, sans preuve, des élections «truquées» au Brésil. Le même jour, le fils aîné de Jair Bolsonaro avait assuré n'avoir «jamais pensé à quitter le pays». Il avait affirmé qu'il dirigerait l'opposition à Lula, dont son parti a finalement reconnu la réélection. Au soir de sa défaite, le candidat avait annoncé qu'il demanderait l'annulation du scrutin pour de supposées irrégularités.

Son père, l'ancien président (2019-2022), purge en résidence surveillée une peine de 27 ans de prison pour avoir cherché à s'accrocher au pouvoir après sa défaite électorale de 2022 face à Lula. Tout comme son fils, il n'avait pas reconnu sa défaite. Il était parti aux États-Unis à la veille de l'investiture de son rival, rentrant au Brésil au bout de trois mois.