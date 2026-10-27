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Présidentielle au Brésil
Le parti de Bolsonaro reconnaît la victoire de Lula, contrairement à son chef et Trump

Le Parti libéral de Flávio Bolsonaro a reconnu lundi la réélection de Luiz Inácio Lula da Silva au Brésil. Bolsonaro conteste toujours le scrutin, invoquant un «abus de pouvoir» de la part de Lula.
Publié: il y a 6 minutes
Lula célèbre sa victoire dans les rues de Rio.
Photo: imago/ZUMA Press
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AFP Agence France-Presse

Le Parti libéral du conservateur Flávio Bolsonaro a reconnu lundi la réélection du président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva à la tête du Brésil, alors que son candidat n'a pas admis formellement sa défaite.

«Nous reconnaissons le résultat de l'élection présidentielle proclamé par le Tribunal supérieur électoral», a indiqué le parti dans un communiqué, tout en demandant des «éclaircissements» sur l'impact des aides sociales approuvées par Lula pendant la campagne.

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Flávio Bolsonaro, qui avait annoncé dimanche qu'il demanderait l'annulation du scrutin, a renoncé à cette démarche, déclarant qu'il solliciterait de la justice l'invalidation de la candidature de Lula pour «abus de pouvoir» économique et politique.

Trump critique

De son côté, le président américain Donald Trump – qui a beaucoup suivi la présidentielle – a dénoncé lundi des élections «truquées» au Brésil, au lendemain de la victoire surprise de l'icône de la gauche Lula face au conservateur Flavio Bolsonaro, qui réclame l'annulation du scrutin.

A contre-courant des dirigeants des principales puissances du monde, le président américain a qualifié sa victoire de «lamentable». «Franchement, ça ressemblait à une autre élection truquée... c'était tellement corrompu, tellement lamentable», a-t-il dit à des journalistes à Washington.

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