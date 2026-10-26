Après la réélection de Lula pour un quatrième mandat au Brésil, dirigeants latino-américains, européens et asiatiques ont salué sa victoire, appelant à renforcer coopération, démocratie et multilatéralisme.

Les dirigeants du monde entier réagissent à la victoire de Lula

Les dirigeants du monde entier réagissent à la victoire de Lula

AFP Agence France-Presse

Voici les principales réactions à la réélection du président brésilien de gauche Luiz Inácio Lula da Silva pour un quatrième mandat inédit face au sénateur conservateur Flavio Bolsonaro.

Amérique latine

Parmi les désormais rares dirigeants de gauche en Amérique latine, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a salué sur X la victoire de Lula, en écrivant: «Vive la démocratie, c'est le peuple brésilien qui a gagné. Félicitations, président Lula !»

«Cher frère Lula, je te félicite au nom du gouvernement et du peuple cubains pour cette victoire historique qui garantit la continuité sur la voie de la paix, de la souveraineté et de la justice sociale», a écrit Miguel Díaz-Canel, président de l'île communiste, sur les réseaux sociaux.

«Le peuple brésilien a donné une preuve éclatante d'engagement civique et démocratique», a indiqué dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères du Venezuela, réaffirmant «sa volonté de poursuivre ses liens historiques de voisinage et de coopération avec le Brésil».

Du côté des dirigeants de droite de la région, le président chilien José Antonio Kast (extrême droite), allié de Bolsonaro, a déclaré avoir adressé ses félicitations à Lula. «Le Chili et le Brésil ont beaucoup en commun pour l'avenir», a-t-il assuré. «Nous continuerons à oeuvrer pour renforcer les relations entre nos pays en matière d'intégration économique et de lutte contre le crime organisé dans la région».

La dirigeante de droite du Pérou Keiko Fujimori a réaffirmé sur X «notre volonté de renforcer notre alliance stratégique, l'intégration, la coopération et le développement durable de l'Amazonie que nous partageons, au bénéfice de nos deux peuples».

«Notre région a des ennemis communs, des défis partagés et beaucoup à gagner lorsque nous travaillons ensemble», a indiqué Daniel Noboa, dirigeant équatorien de droite.

En Argentine, Javier Milei n'avait pas encore réagi. L'ex-présidente Cristina Kirchner (2007-2015) a félicité sur X son «camarade président», qui lui avait rendu visite à Buenos Aires en 2025. Il a «su réveiller chez ses compatriotes l'envie et la volonté de remporter cette bataille», a estimé Mme Kirchner, qui purge une peine de six ans de prison à domicile et d'inéligibilité à vie, pour une affaire de fraude aux marchés publics pendant ses mandats.

Europe

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a félicité lundi son «ami» Lula en estimant que la «démocratie et le multilatéralisme ont gagné au Brésil». Elle entend que l'UE et le géant latino-américain continuent à travailler «en faveur d'un commerce libre et ouvert», d'un «ordre mondial fondé sur des règles» et avec «de fortes ambitions pour notre climat».

«La France et le Brésil ont beaucoup à construire ensemble», a tweeté Emmanuel Macron, appelant à faire «vivre l'amitié entre nos deux pays au service d'un monde plus juste» face aux «grands défis de notre temps».

La «grande victoire» de Lula marque le début de «la remontada du progressisme mondial», s'est félicité le Premier ministre espagnol socialiste, Pedro Sanchez.

Amérique du Nord

Le Premier ministre canadien Mark Carney a souligné que les relations bilatérales entre Brasilia et Ottawa s'étaient «épanouies» sous la présidence de Lula. «Profitons de cette occasion pour les renforcer encore davantage, ensemble», a-t-il déclaré.

Aux États-Unis, Donald Trump, qui avait salué la «grande victoire» de Flavio Bolsonaro à l'issue du premier tour, n'avait pas réagi.

Bernie Sanders, figure démocrate, a salué une «extraordinaire victoire». «Lula a défendu les travailleurs brésiliens et la démocratie, et il continuera à le faire au cours des quatre prochaines années», a écrit le sénateur sur X.

Asie

Le Premier ministre indien Narendra Modi a salué la victoire «remarquable» de son «cher ami», se réjouissant «d'approfondir et d'élargir encore davantage le partenariat stratégique multiforme entre l'Inde et le Brésil».

«Ensemble, nous continuerons à renforcer notre coopération dans divers secteurs, à faire progresser les priorités communes du Sud», a-t-il assuré sur X.

«Je souhaite sincèrement que vous continuiez à avancer avec détermination vers l'avenir du Brésil que vous avez toujours envisagé», a salué le président sud-coréen Lee Jae Myung. «La Chine est disposée à travailler avec le Brésil pour continuer à bâtir un avenir partagé», a affirmé un porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinoises.