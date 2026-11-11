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Présidentielle au Brésil
Meta amendé pour avoir avantagé Flavio Bolsonaro contre Lula

La maison-mère de Facebook doit payer l'équivalent de 1,1 million de francs pour avoir, selon un tribunal, favorisé via ses algorithmes la candidature du candidat de droite Flávio Bolsonaro.
Publié: il y a 4 minutes
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Le camp de Lula (ici des manifestants à Londres) ont dénoncé durant la campagne une «ingérence» de Meta.
Photo: imago/ZUMA Press
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AFP Agence France-Presse

La justice brésilienne a infligé mardi une amende au géant des technologies Meta pour non-respect de l'égalité de traitement sur ses plateformes entre le président Lula et son rival Flávio Bolsonaro durant la présidentielle.

Même sans preuve formelle

Luiz Inácio Lula da Silva a créé la surprise en battant Flavio Bolsonaro lors du second tour le 25 octobre, à l'issue d'une campagne au cours de laquelle il a dénoncé une «ingérence» de la part de la société propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp visant à favoriser son adversaire de droite.

Le Tribunal supérieur électoral (TSE) a infligé à l'unanimité une amende de 7,5 millions de réais (environ 1,1 million de francs) à la firme américaine, sans toutefois considérer comme prouvée l'existence d'une «action délibérée visant à fausser le scrutin».

Après sa victoire électorale, le dirigeant de gauche a promis de renforcer la régulation des réseaux sociaux au Brésil. Sous son mandat, un cadre juridique strict a déjà été adopté, rendant les entreprises technologiques responsables des contenus diffusés par leurs utilisateurs.

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Meta ne convainc pas les juges

L'équipe de campagne de Lula avait accusé Meta de «manipulation algorithmique» visant à nuire à son candidat. Meta s'est comportée comme un «agent politique», pénalisant Lula par le biais d'«irrégularités graves», a ainsi affirmé son avocat Angelo Ferraro devant le TSE.

Meta a nié avoir pris parti, invoquant des «problèmes techniques» qui n'auraient pas touché uniquement le Brésil. L'avocate de Meta, Patricia Marta Martins, a déclaré devant le TSE que les allégations d'ingérence étaient «fausses et infondées» et que les exigences judiciaires avaient été «intégralement respectées» par l'entreprise.

Durant la campagne présidentielle, le TSE avait ordonné à Meta de prendre des mesures pour garantir l'égalité dans la diffusion des contenus au profit des deux candidats. Les sept juges de la cour ont estimé que l'entreprise n'a pas respecté les délais et a manqué de transparence en fournissant au TSE des informations incomplètes, «génériques» ou même rédigées dans une autre langue.

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