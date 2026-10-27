Selon CNN et le New York Times, Flavio Bolsonaro a quitté le Brésil pour les États-Unis après sa défaite face à Lula. Le sénateur, visé par plusieurs enquêtes, aurait vu ses passeports annulés.

Après sa défaite, Flavio Bolsonaro a fui le Brésil pour les Etats-Unis

Après sa défaite, Flavio Bolsonaro a fui le Brésil pour les Etats-Unis

Le sénateur brésilien Flavio Bolsonaro, battu dimanche lors de l'élection présidentielle, a fui le Brésil pour les États-Unis, ont rapporté mardi CNN et le New York Times citant des responsables américains anonymes. Auparavant, une source policière avait indiqué à l'AFP que ses passeports avaient été annulés.

Contre toute attente, Flavio Bolsonaro, 45 ans et fils de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022), a été battu dimanche au second tour de l'élection brésilienne par le président sortant de gauche Luiz Inácio Lula da Silva.

Il fait l'objet de plusieurs enquêtes, notamment pour des soupçons de corruption et de blanchiment d'argent.