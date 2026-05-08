La chanteuse britannique Bonnie Tyler, 74 ans, a été placée dans un coma artificiel jeudi après une opération intestinale d'urgence au Portugal. Son agent demande de respecter sa vie privée en cette période délicate.

AFP Agence France-Presse

La chanteuse britannique Bonnie Tyler, star des années 1980 connue pour son tube «Total Eclipse of the Heart», a été placée jeudi dans un coma artificiel après avoir subi une opération d'urgence au Portugal, a indiqué son agent vendredi.

«Les médecins de Bonnie l'ont placée dans un coma artificiel pour favoriser son rétablissement (...) Nous vous demandons de respecter son intimité en ces moments difficiles», a indiqué son porte-parole, Judd Lander dans une déclaration transmise à l'AFP.

La chanteuse de 74 ans, connue pour sa chevelure blonde et sa voix rocailleuse, a été admise mercredi à l'hôpital de Faro, où elle possède une résidence secondaire, pour une «opération intestinale d'urgence». Son entourage avait dans un premier temps annoncé que l'intervention s'était «bien déroulée» et que la star était «en convalescence», sans donner plus de détails sur son état de santé.

Tournée prévue en mai

La chanteuse devait entamer le 22 mai une tournée qui devait la mener notamment en Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni.

De son vrai nom Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler est née en 1951 au pays de Galles. Elle se fait connaître à la fin des 1970 avec des titres comme «It's a Heartache». Mais c'est le tube «Total Eclipse of the Heart», sorti en 1983, qui fait d'elle une sensation dans le monde entier et se classe numéro 1 des charts dans de nombreux pays.

Après cette ballade puissante, qui a dépassé le milliard d'écoutes sur Spotify au début de l'année 2026, elle enchaîne avec le succès «Holding Out for a Hero» (1984), sur la bande-originale du film «Footloose».

Bonnie Tyler a également porté les espoirs du Royaume-Uni en 2013 au concours de l'Eurovision avec «Believe in me», où elle a fini à la 19e place. Elle a été récompensée par la reine Elizabeth II, peu avant la mort de cette dernière en septembre 2022. Charles III lui a ensuite remis la médaille de l'Ordre de l'Empire britannique (MBE) en 2023 pour services rendus à la musique.