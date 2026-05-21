Un homme a été inculpé en Australie pour le vol présumé de biens appartenant à une victime de l’attentat de Bondi à Sydney, a indiqué la police ce jeudi. L'attaque du 14 décembre, lors de Hanouka, avait fait 15 morts sur la célèbre plage australienne.

Un homme inculpé en Australie pour le vol d'une victime de Bondi Beach

Un homme inculpé en Australie pour le vol d'une victime de Bondi Beach

AFP Agence France-Presse

Un homme a été inculpé pour le vol présumé de biens d'une victime de l'attentat antisémite de Bondi à Sydney, a annoncé la police australienne jeudi. Le 14 décembre dernier, Naveed Akram et son père Sajid ont ouvert le feu pendant une dizaine de minutes sur une foule rassemblée sur la plage la plus connue d'Australie pour célébrer la fête juive de Hanouka, faisant 15 morts.

Parmi les morts se trouvait Peter Meagher, un policier à la retraite et membre du club local de rugby, qui remplissait une mission de photographe freelance lorsqu'il a été tué. La police de Nouvelle-Galles du Sud a indiqué qu'un homme de 35 ans avait volé son matériel de photographie dans la foulée de l'attaque.

Elle a précisé que le voleur présumé était lui aussi photographe et avait mis le matériel en gage quelques jours après l'avoir volé. L'homme a été inculpé de vol ainsi que de possession de stupéfiants et comparaîtra devant un tribunal à Sydney en juin.

Sajid Akram, 50 ans, a été abattu par la police pendant l'attaque. Son fils Naveed a déjà été inculpé pour plusieurs dizaines de crimes graves, dont 15 meurtres et un acte de terrorisme. Une commission d'enquête nationale a ouvert des audiences publiques sur les attaques en mai.