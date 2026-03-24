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Raisons «humanitaires»
Bolsonaro autorisé à purger temporairement sa peine à domicile

Jair Bolsonaro a été autorisé mardi à purger temporairement sa peine à domicile. L'ex-président brésilien est actuellement hospitalisé pour une bronchopneumonie.
Publié: il y a 25 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 22 minutes
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Jair Bolsonaro a été condamné à 27 ans de réclusion pour tentative de coup d'Etat.
Photo: Eraldo Peres
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ATS Agence télégraphique suisse

Un juge de la Cour suprême brésilienne a autorisé Jair Bolsonaro à purger sa peine à domicile, à titre temporaire, quand l'ex-président sortira de l'hôpital où il est soigné actuellement pour une bronchopneumonie. Une décision prise pour des raisons «humanitaires».

«J'autorise l'assignation à résidence humanitaire temporaire (...) pour une durée initiale de 90 jours», a déclaré le juge Alexandre de Moraes dans un document judiciaire obtenu par l'AFP. Ce délai pourra être renouvelé selon les expertises médicales.

Condamné à 27 ans de réclusion pour tentative de coup d'Etat, Jair Bolsonaro, 71 ans, purgeait depuis la mi-janvier sa peine dans le complexe pénitentiaire de Papuda, à Brasilia.

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