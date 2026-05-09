DE
FR

Une «erreur judiciaire»
Bolsonaro veut faire annuler sa peine de 27 ans

Les avocats de Jair Bolsonaro ont demandé le 8 mai à la Cour suprême du Brésil d'annuler sa condamnation à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État, dénonçant une «erreur judiciaire» dans son procès.
Publié: 06:45 heures
Bolsonaro saisit la Cour suprême pour sa condamnation.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les avocats de Jair Bolsonaro ont demandé vendredi à la Cour suprême du Brésil d'annuler la condamnation à 27 ans de prison de l'ex-président du pays pour tentative de coup d'Etat, selon un document judiciaire consulté par l'AFP. L'ancien chef d'Etat d'extrême droite (2019-2022) de 71 ans a été reconnu coupable en septembre d'avoir conspiré pour se maintenir au pouvoir malgré sa défaite électorale face à Luiz Inacio Lula da Silva en 2022.

Depuis fin mars il purge sa peine chez lui à Brasilia pour raisons de santé, après avoir été hospitalisé à plusieurs reprises depuis son incarcération en novembre. Ses avocats ont demandé au président de la Cour suprême, Edson Fachin, «d'annuler le jugement» afin de «réparer l'erreur judiciaire» commise à l'encontre de Bolsonaro, d'après le document judiciaire. Edson Fachin n'avait pas participé à son procès.

Nouvelle loi promulguée

La défense soutient notamment qu'il appartient à l'assemblée plénière de la Cour suprême de juger un ancien président pour des actes commis pendant son mandat, et non à la première chambre de cette cour, comme cela a été le cas pour Jair Bolsonaro. Elle demande que Bolsonaro soit «acquitté» de «tous les crimes qui lui sont reprochés».

Le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes, chargé de l'affaire concernant l'ancien président, a déjà rejeté par le passé plusieurs recours en appel contenant des demandes similaires.

Cette demande intervient quelques jours après que les parlementaires brésiliens ont validé une loi qui modifie le mode de calcul du temps de détention, au bénéfice de Jair Bolsonaro notamment. L'actuel président Lula avait censuré en janvier ce texte adopté fin 2025. La loi a été promulguée vendredi.

Inéligible, l'ancien chef de l'Etat a lancé son fils aîné, le sénateur Flavio Bolsonaro, 45 ans, dans la course présidentielle d'octobre, où il devrait affronter l'actuel président de gauche de 80 ans.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus