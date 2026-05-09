Bolsonaro veut faire annuler sa peine de 27 ans

Les avocats de Jair Bolsonaro ont demandé le 8 mai à la Cour suprême du Brésil d'annuler sa condamnation à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État, dénonçant une «erreur judiciaire» dans son procès.

AFP Agence France-Presse

Les avocats de Jair Bolsonaro ont demandé vendredi à la Cour suprême du Brésil d'annuler la condamnation à 27 ans de prison de l'ex-président du pays pour tentative de coup d'Etat, selon un document judiciaire consulté par l'AFP. L'ancien chef d'Etat d'extrême droite (2019-2022) de 71 ans a été reconnu coupable en septembre d'avoir conspiré pour se maintenir au pouvoir malgré sa défaite électorale face à Luiz Inacio Lula da Silva en 2022.

Depuis fin mars il purge sa peine chez lui à Brasilia pour raisons de santé, après avoir été hospitalisé à plusieurs reprises depuis son incarcération en novembre. Ses avocats ont demandé au président de la Cour suprême, Edson Fachin, «d'annuler le jugement» afin de «réparer l'erreur judiciaire» commise à l'encontre de Bolsonaro, d'après le document judiciaire. Edson Fachin n'avait pas participé à son procès.

Nouvelle loi promulguée

La défense soutient notamment qu'il appartient à l'assemblée plénière de la Cour suprême de juger un ancien président pour des actes commis pendant son mandat, et non à la première chambre de cette cour, comme cela a été le cas pour Jair Bolsonaro. Elle demande que Bolsonaro soit «acquitté» de «tous les crimes qui lui sont reprochés».

Le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes, chargé de l'affaire concernant l'ancien président, a déjà rejeté par le passé plusieurs recours en appel contenant des demandes similaires.

Cette demande intervient quelques jours après que les parlementaires brésiliens ont validé une loi qui modifie le mode de calcul du temps de détention, au bénéfice de Jair Bolsonaro notamment. L'actuel président Lula avait censuré en janvier ce texte adopté fin 2025. La loi a été promulguée vendredi.

Inéligible, l'ancien chef de l'Etat a lancé son fils aîné, le sénateur Flavio Bolsonaro, 45 ans, dans la course présidentielle d'octobre, où il devrait affronter l'actuel président de gauche de 80 ans.