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Accident d'un 737 MAX 8 en 2019
Boeing condamné à verser 29 millions de dollars à la famille d'une victime d'un crash

Un jury américain condamne Boeing à verser 29 millions de dollars à la famille d'un ingénieur de l'ONU tué dans le crash d'un 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines en 2019. Deux plaintes civiles liées à l'accident restent ouvertes.
Publié: 01:28 heures
Des experts rassemblent des effets personnels et d'autres éléments sur le site du crash du vol ET 302 d'Ethiopian Airlines.
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Un jury américain a condamné Boeing à payer 29 millions de dollars en dommages et intérêts à la famille d'un ingénieur irlandais de l'ONU tué dans l'accident d'un 737 MAX 8 en 2019, a annoncé mercredi un porte-parole du tribunal. L'affaire a été portée au civil par la veuve de Michael «Mick» Ryan, l'une des 157 personnes mortes dans l'accident du vol ET302 d'Ethiopian Airlines, le 10 mars 2019. L'appareil était un 737 MAX 8, livré quelques mois auparavant.

Michael Ryan, employé du Programme alimentaire mondial (PAM) et père de deux enfants, faisait partie des 21 employés de l'ONU ayant trouvé la mort ce jour-là, alors qu'ils allaient assister à l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement (ANUE). Le procès s'était ouvert le 3 août devant un tribunal fédéral de Chicago.

Un lourd bilan judiciaire

L'accident d'Ethiopian Airlines s'est produit quelques mois après celui d'un 737 MAX 8 de la compagnie indonésienne Lion Air, qui a fait 189 morts le 29 octobre 2018. Boeing a admis, dès 2019, que le logiciel anti-décrochage MCAS avait contribué à ces accidents. Ils ont entraîné des dizaines de plaintes au civil, dont la quasi-totalité a été réglée par des accords à l'amiable, dont les détails restent confidentiels.

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Le tout premier procès civil contre Boeing lié aux deux accidents s'est déroulé en novembre 2025. Le jury a octroyé 28,45 millions de dollars au veuf d'une victime. En mai, la famille d'une jeune Américaine de 24 ans a obtenu une indemnisation de 49,5 millions de dollars.

Dan Webb, avocat de l'avionneur, avait alors affirmé en audience être «d'accord» avec l'avocat des proches de Samya Stumo sur le fait qu'ils devaient recevoir «une compensation financière importante pour la douleur infligée». «Notre seul désaccord (porte) sur le montant exact de cette compensation», avait-il relevé.

Après ce procès, il ne restera plus que deux plaintes encore ouvertes liées à cet accident. Concernant celui de Lion Air, la dernière a abouti à un accord fin février. Après moult rebondissements, toutes les poursuites pénales contre Boeing pour les deux accidents ont été abandonnées en novembre 2025.

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