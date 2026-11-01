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Le FBI le confirme
«La Corée du Nord est responsable de l'attaque» à 6 milliards

L'agence américaine accuse officiellement un groupe de hackers lié au régime de Pyongyang d'être derrière la cyberattaque contre la plateforme Binance.
Publié: il y a 2 minutes
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La plateforme s'est fait attaquer et un montant de 6,3 milliards de dollars a été dérobé.
Photo: Sven Thomann
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Yannick WeberNewsdesk

Il s'agit de la plus grosse cyberattaque contre une plateforme de cryptomonnaie. Jeudi soir, 6,3 milliards de dollars ont été siphonnés de Binance, la plus grande plateforme de cryptos. Les soupçons s'étaient rapidement portés vers la Corée du Nord. Ce samedi soir, le FBI le dit à son tour: «Le FBI communique des informations indiquant que la République populaire démocratique de Corée est responsable du vol de plus de 6 milliards de dollars américains en actifs virtuels», écrit-il dans un communiqué.

L'agence affirme savoir que le groupe de hackers sponsorisé par l'Etat nord-coréen TraderTraitor est derrière l'attaque et est en train de convertir les fonds détournés en Ether, la cryptomonnaie du réseau Ethereum. Le FBI a en outre publié une série d'environ 500 adresses utilisées par les hackers détenant en ce moment les fonds volés. Il exhorte toutes les plateformes à bloquer toutes les transactions qui passeraient par ces adresses.

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Binance a indiqué samedi que ses clients devaient pouvoir recommencer dimanche à effectuer des retraits. Ceux-ci avaient été suspendus après la survenue de ce «casse du siècle». La plateforme s'était tout de suite engagée à éponger totalement les éventuelles pertes de clients.

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