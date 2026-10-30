Des pirates informatiques ont dérobé pour 6,3 milliards de dollars de cryptomonnaies sur Binance, provoquant une chute des cours. Des cybercriminels nord-coréens pourraient être à l'origine de cette attaque. Voici ce que l'on sait de ce piratage hors norme.

En bref Des pirates ont dérobé 6,3 milliards de dollars à la plateforme d'échange crypto Binance

Binance promet de couvrir l'intégralité des pertes

L'attaque a fait chuter les cours des cryptomonnaies

Nathalie Benn

Une cyberattaque massive contre Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, secoue le secteur de la finance. Le préjudice est estimé à 6,3 milliards de dollars, dont près de 3 milliards ont déjà pu être gelés. Si ces chiffres se confirment, il s'agirait du plus important vol de cryptomonnaies de l'histoire. Voici les principales questions et réponses sur cette attaque.

1 Que s'est-il passé?

Jeudi soir, des cybercriminels ont lancé une attaque contre Binance. Selon les données de la blockchain, des transactions suspectes ont notamment été enregistrées à 21h24, heure suisse. En quelques minutes, d'énormes quantités de cryptomonnaies ont été transférées depuis les portefeuilles numériques de la plateforme.

Selon TRM Labs, une société américaine spécialisée dans l'analyse des blockchains, les pirates ont dérobé en une vingtaine de minutes pour environ 6,3 milliards de dollars de bitcoins, d'ethers, de stablecoins et d'autres cryptomonnaies. Un montant record: jusqu'ici, le plus important vol de cryptomonnaies remontait à février 2025, lorsque des pirates avaient dérobé environ 1,5 milliard de dollars sur la plateforme Bybit, basée à Dubaï. Soit moins d'un quart de la somme en jeu aujourd'hui.

La manière dont les pirates seraient parvenus à pénétrer dans le système est particulièrement inquiétante. Selon les premières investigations de Binance, ils auraient utilisé l'ordinateur portable piraté d'un collaborateur du service informatique pour accéder à un système interne et effectuer des retraits non autorisés.

L'entreprise précise qu'aucun élément ne laisse pour l'instant penser que les clés privées des portefeuilles numériques ont été dérobées. Autrement dit, les pirates auraient directement détourné des fonds détenus par Binance, plutôt que de pirater individuellement les comptes de ses clients.

Une fois les fonds dérobés, une véritable course contre la montre s'est engagée. Les pirates ont tenté de convertir une partie de leur butin en d'autres cryptomonnaies sur des plateformes décentralisées, afin de rendre leur blocage plus difficile. Selon TRM Labs, vendredi matin, environ 2,4 milliards de dollars de cryptomonnaies se trouvaient toujours sous leur contrôle, hors de portée des mesures de gel.

2 Qu'est-ce que cela signifie pour les utilisateurs?

Binance affirme compter 330 millions de clients dans le monde. Pour l'heure, les conséquences exactes de ce piratage pour les utilisateurs restent difficiles à évaluer.

La plateforme assure toutefois que les fonds de ses clients sont en sécurité et promet de couvrir l'ensemble des pertes. Pour cela, elle prévoit de puiser dans ses propres réserves ainsi que dans son fonds d'urgence SAFU, pour «Secure Asset Fund for Users», créé spécialement pour faire face à des incidents de sécurité exceptionnels.

Binance a également suspendu les dépôts et les retraits. Les clients ne peuvent donc temporairement plus transférer leurs fonds vers ou depuis la plateforme par ces opérations. D'autres acteurs du secteur ont également pris des mesures de précaution, notamment en bloquant certaines transactions et en gelant des cryptomonnaies représentant plusieurs milliards de dollars. Une fois les investigations terminées, Binance prévoit de publier un rapport technique détaillé sur l'attaque.

3 Comment les marchés réagissent-ils?

Avant même la confirmation officielle de l'incident, les principales cryptomonnaies avaient commencé à perdre de la valeur. Les stablecoins, dont le cours est généralement indexé sur une monnaie traditionnelle comme le dollar américain, ont été relativement épargnés.

Le bitcoin a temporairement chuté de plus de 3%, tombant autour de 76'400 dollars, son niveau le plus bas depuis six semaines. L'ether a lui aussi perdu plus de 3%, pour atteindre environ 2178 dollars, un plus bas depuis deux mois.

Le BNB, la cryptomonnaie associée à Binance, a été particulièrement touché. Son cours a reculé d'environ 5% en 24 heures, pour passer sous les 710 dollars. Les pertes avaient même été plus importantes au cours de la journée.

Cette vague de ventes ne s'est pas limitée aux cryptomonnaies. Les entreprises du secteur cotées en Bourse ont également souffert. Dans les échanges après la clôture, l'action de Coinbase, la plateforme américaine d'échange de cryptomonnaies, a perdu 4,8%. Celle de Strategy, un important investisseur en bitcoins, a reculé de près de 6%.

4 Qui se cache derrière l'attaque?

L'identité des pirates n'a pas encore été officiellement confirmée. Mais TRM Labs estime avec un haut degré de certitude que le groupe de hackers nord-coréen TraderTraitor est à l'origine de l'attaque.

Selon l'entreprise américaine, ce piratage présente plusieurs similitudes avec de précédentes opérations attribuées à la Corée du Nord. Les enquêteurs ont notamment relevé des ressemblances dans les méthodes utilisées et dans la manière dont les fonds volés sont transférés entre différents réseaux blockchain.

Ce ne serait pas la première fois que des pirates nord-coréens s'attaquent au secteur des cryptomonnaies. En février 2025, le FBI avait déjà attribué au groupe TraderTraitor le piratage de la plateforme Bybit.

Ces vols de cryptomonnaies et autres cyberattaques constituent une source de revenus pour le régime nord-coréen. Les fonds ainsi obtenus lui permettraient notamment de soutenir son économie fragilisée et de financer son programme nucléaire. De son côté, Binance affirme collaborer avec les forces de l'ordre et des spécialistes de la blockchain pour identifier les responsables et tenter de récupérer davantage de fonds.

5 Quel rôle joue l'intelligence artificielle?

Pour l'instant, rien ne permet d'affirmer que les auteurs de cette attaque ont eu recours à l'intelligence artificielle (IA). Aucune preuve n'a été présentée en ce sens.

Les spécialistes mettent toutefois en garde contre les risques croissants liés à cette technologie. Certains outils d'IA peuvent notamment permettre de repérer plus rapidement les failles des systèmes informatiques, ce qui pourrait faciliter le travail des cybercriminels et compliquer la tâche des entreprises qui cherchent à s'en protéger.