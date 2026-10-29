Jeudi soir, quelque 3,3 milliards de dollars auraient été siphonnés de portefeuilles Binance. Son fondateur Changpeng Zhao évoque un piratage. Près de 1,8 milliard ont été gelés, tandis que le marché crypto a brusquement décroché.

Un piratage géant de 3,3 milliards de dollars frappe le monde de la crypto

Un piratage géant de 3,3 milliards de dollars frappe le monde de la crypto

En bref Jeudi à 21h24, 3,3 milliards de dollars auraient quitté des portefeuilles Binance vers une adresse inconnue

Changpeng Zhao évoque un piratage: Tether et Circle ont gelé près de 1,8 milliard, les fonds clients étant dits sûrs

L’attaque dépasserait le record de Bybit si elle est confirmée

Daniel Kestenholz

Jeudi soir, quelque 3,3 milliards de dollars auraient été siphonnés des portefeuilles de Binance, la plus vaste plateforme de cryptomonnaies de la planète. Son fondateur historique Changpeng Zhao, surnommé «CZ», évoque un piratage massif, provoquant un décrochage immédiat des cours.

Selon les données de la blockchain décortiquées par des experts du secteur, tout s'est enclenché à 21h24, heure suisse. Environ 167'500 ethers, 1,6 milliard de dollars en USDT et plus de 60 autres jetons ont été transférés du portefeuille baptisé «Binance 14» vers une adresse inconnue. Dans la foulée, 780 millions de dollars en USDC ont quitté un second compte de la plateforme. L’adresse destinataire aurait été alimentée via Tornado Cash – un protocole d'anonymisation servant à brouiller l'origine des fonds.

« Cela ressemble à un piratage»

Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a réagi sur X : «Cela ressemble effectivement à un piratage de Binance.» Il a remercié au passage les émetteurs de stablecoins Tether et Circle pour avoir rapidement bloqué respectivement 971 et 823 millions de dollars – soit près de 1,8 milliard au total. Il s'est voulu rassurant: «Les fonds des utilisateurs sont en sécurité!»

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CZ ne se trouve toutefois plus aux commandes opérationnelles de l'entreprise, comme il l'a lui-même précisé. En tant qu’actionnaire, il exige que les avoirs de l'ensemble des clients soient intégralement garantis. La plateforme n’avait formulé aucune communication officielle au moment du bouclage. Mardi encore, Binance indiquait avoir déjoué plusieurs tentatives d'intrusion informatique attribuées à la Corée du Nord.

Le plus grand vol de cryptomonnaies de l’histoire?

La panique s'est emparée du marché: en l'espace d'une heure à peine, des positions acheteuses pour plus de 600 millions de dollars ont été liquidées en urgence. Le bitcoin est repassé sous le seuil des 80'000 dollars, tandis que le jeton maison Binance Coin (BNB) a dévissé lourdement.

Si ce scénario venait à être validé, il s'agirait du vol de cryptomonnaies le plus spectaculaire jamais enregistré. Le précédent record appartenait à la plateforme Bybit, délestée d'environ 1,4 milliard de dollars en février 2025 – une attaque déjà attribuée à des hackers nord-coréens.

Une journée noire également en Bourse

Pour les marchés financiers traditionnels, la journée a viré au cauchemar. Alphabet, la maison mère de Google, a plongé de près de 13% dans le sillage de résultats décevants, effaçant près de 500 milliards de dollars de valeur boursière. Dans les transactions hors séance, le fondeur Intel a décroché de 18% après des perspectives très sombres, suivi par Amazon (en recul de 7%) en raison d'investissements massifs dans l'intelligence artificielle.

L'indice technologique Nasdaq a fini sur une baisse de 1,4%, sur fond d'inquiétudes persistantes autour des taux d'intérêt, l'inflation américaine s'établissant à 3,6% en septembre.