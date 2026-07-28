Bételgeuse, l'une des étoiles les plus brillantes d'Orion, n'est pas seule. Une équipe franco-internationale a dévoilé mardi la première image de son étoile compagnon.

La célèbre étoile de Bételgeuse au coeur d'une révélation historique

La célèbre étoile de Bételgeuse au coeur d'une révélation historique

Une équipe internationale dirigée par un astronome de l'Observatoire de Paris a dévoilé mardi la première preuve visuelle que Bételgeuse, l'une des étoiles les plus brillantes de la galaxie, n'est pas solitaire. La supergéante rouge est bien accompagnée d'une étoile.

«C'est l'aboutissement d'une quête longue d'un siècle», souligne Miguel Montargès, astronome adjoint à l'Observatoire de Paris-PSL et premier auteur de l'étude, publiée dans la revue Astronomy & Astrophysics. «Nous avons démontré que Bételgeuse n'est pas seule, elle est accompagnée d'une compagne très discrète», ajoute-t-il.

1000 plus grosse que le soleil

Depuis deux ans et deux précédentes études, il apparaissait assez clairement que la présence d'un tel compagnon était l'explication la plus plausible aux variations de luminosité constatées sur Bételgeuse, une supergéante rouge. Alors que la masse de Bételgeuse est 1000 fois plus grosse que notre soleil, son étoile compagnon, Bételgeuse B, possède une masse estimée à seulement une fois et demie celle de notre astre, selon différentes études.

L'image dévoilée mardi a été obtenue grâce à SPHERE, l'instrument d'imagerie à très haut contraste installé sur le télescope VLT (Very Large Telescope) de l'Observatoire européen austral (ESO), au Chili.

Détecter directement la lumière de cette étoile, noyée dans l'éclat de la supergéante, a nécessité plusieurs mois de traitement et d'analyse des données, puisque Bételgeuse est des dizaines de milliers de fois plus lumineuse que son étoile compagnon. Bételgeuse est visible à l'oeil nu dans la constellation d'Orion.