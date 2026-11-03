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Opération de secours périlleuse en Autriche
Deux alpinistes abandonnent leur ami à 2600 mètres d’altitude

Malgré de mauvaises conditions météo, trois jeunes amis ont voulu aller au bout de leur excursion sur le Hochkönig, dans les Alpes autrichiennes. L'un d'eux est resté bloqué sur la montagne, tandis que ses compagnons ont poursuivi l'ascension.
Publié: il y a 4 minutes
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Un alpiniste a dû être secouru dans les Alpes autrichiennes.
Photo: Bergwacht Mühlbach

En bref

  • Trois hommes sont partis pour une excursion en montagne malgré le mauvais temps
  • L’un d’eux s'est retrouvé bloqué, tandis que les deux autres ont continué leur route
  • En raison du mauvais temps, les secours en montagne ont dû intervenir à pied
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Angela Rosser

Samedi, trois amis originaires d'Allemagne sont partis en excursion dans les Alpes autrichiennes. La météo était déjà mauvaise lorsque le trio s'est mis en route pour gravir le Hochkönig.

Comme le rapporte le portail allemand «t-online», les trois jeunes hommes avaient pourtant été mis en garde par une randonneuse. Ils ont toutefois décidé d'ignorer cet avertissement – un choix qui allait vite se retourner contre eux.

A 2600 mètres d'altitude, la progression est devenue impossible pour l'un d'eux. Agé de 20 ans, le jeune homme a alerté les secours, tandis que ses deux compagnons ont décidé de poursuivre leur ascension, laissant leur ami derrière eux.

Une intervention exigeante

En raison des mauvaises conditions météo, une intervention par hélicoptère s'est révélée impossible. Une équipe de sauvetage composée de onze personnes parti à la recherche du jeune homme à pied. «L'ascension a été éprouvante pour nos intervenants en raison des conditions météorologiques», indique un communiqué officiel.

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Celui-ci précise que l'équipe est restée en contact téléphonique permanent avec le jeune homme de 20 ans, lui donnant pour consigne de bouger pour éviter une hypothermie complète. Les sauveteurs n'ont retrouvé le randonneur abandonné que peu après minuit. «Il n'aurait probablement survécu à une nuit supplémentaire là-haut, sous la neige et dans de telles conditions», a déclaré le chef de la section locale des secours de montagne. Et de rappeler: «Faire de l'alpinisme signifie aussi savoir faire demi-tour à temps.»

Quant aux deux autres, ils ont pu trouver refuge dans un abri à environ 2900 m d'altitude. Le Hochkönig culmine à 2941 mètres et fait partie des Alpes de Berchtesgaden.

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