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Transport de touristes
Un mort et un blessé dans une collision de deux hélicoptères près de l'Everest

Un Indien de 47 ans a perdu la vie et un Néo-Zélandais a été blessé dans une collision entre deux hélicoptères mardi près de l'Everest, a annoncé la police népalaise.
Publié: il y a 3 minutes
Collision mortelle entre deux hélicoptères dans la région de l'Everest.
Photo: Nepal Police via AP
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AFP Agence France-Presse

Un citoyen indien a été tué et un touriste néo-zélandais blessé mardi lors d'une collision à l'atterrissage entre deux hélicoptères dans la région du mont Everest au Népal, a-t-on appris auprès de la police. Les hélicoptères sont fréquemment utilisés dans le pays himalayen pour transporter touristes, alpinistes et ravitaillement et mener des opérations de secours. Le relief accidenté et la météo capricieuse rendent leurs conditions de vol périlleuses.

Les deux engins, appartenant aux compagnies Fishtail Air et Air Dynasty, se sont heurtés pour des raisons encore indéterminées à l'approche de l'héliport de Pheriche, dans un ciel que les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux présentent comme parfaitement clair.

«Le touriste indien âgé de 47 ans est mort sur le coup», a déclaré à l'AFP un responsable de la police du district de Solukhumbu, Nabin Raja Budhathoki. «La personne blessée est un ressortissant néo-zélandais d'origine indienne âgé de 53 ans», a ajouté Nabin Raja Budhathoki sans autre détail, «il a été transporté par voie aérienne à Katmandou pour y être hospitalisé». Des milliers de grimpeurs et autres randonneurs affluent tous les ans au Népal, siège de 8 des 14 sommets de plus de 8000 m de la planète.

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