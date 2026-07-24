Le marché automobile mondial est en crise. Au premier semestre 2026, les ventes des plus grands constructeurs ont reculé, plombées notamment par la chute du marché chinois.

Pour la première fois, Tesla vend plus de voitures que Mercedes

Pour la première fois, Tesla vend plus de voitures que Mercedes

Gabriel Knupfer

La crise du secteur automobile ne touche pas seulement la Suisse. A l’échelle mondiale, les constructeurs ont connu un premier semestre 2026 difficile. C'est du moins ce que rapporte le magazine spécialisé «Automobilwoche». Les ventes mondiales des 20 plus grands constructeurs automobiles ont diminué de 1,1 million pour s'établir à 37,3 millions de véhicules.

Le recul est particulièrement marqué en Chine, où les consommateurs achètent nettement moins de voitures neuves. Alors qu’un peu moins de 11 millions de véhicules y avaient été vendus sur la même période l’an dernier, moins de 9 millions ont trouvé preneur au cours des six premiers mois de 2026. C’est ce que révèle une étude du Center of Automotive Management, consultée par le magazine spécialisé. A titre de comparaison, les ventes ont légèrement baissé aux États-Unis, tandis qu’elles ont même progressé en Europe.



Ventes du 1er semestre 2026 Ventes du 1er semestre 2025 Chine 8,7 millions 10,9 millions États-Unis 7,9 millions 8,1 millions Europe 7,1 millions 6,8 millions

Tesla dépasse Mercedes

Le géant chinois BYD, dont la présence se renforce aussi en Suisse, a vécu un semestre très compliqué. Ses ventes ont chuté de 15,7%. Seul Changan, autre constructeur chinois, a fait pire, avec une baisse de 19,9%.

Les constructeurs allemands souffrent eux aussi de la faiblesse du marché chinois. Volkswagen a continué de perdre du terrain, avec un recul de 6,5%, face à Toyota, numéro un mondial, dont les ventes ont diminué de 3,1%. Mercedes, en baisse de 7%, s’est même retrouvé derrière Tesla, qui affiche une progression de 16,3%. Une performance surprenante pour la marque d’Elon Musk, alors que de nombreux clients l'ont boycottée l’an dernier pour des raisons politiques.

Parmi les gagnants figurent aussi Stellantis, en hausse de 10,8%, Suzuki, qui progresse de 9,9%, et SAIC, en hausse de 12,7%. Les raisons varient selon les groupes. Stellantis profite de nouveaux modèles après une année précédente morose. Suzuki cartonne en Inde avec des voitures à des prix abordables. Quant au groupe chinois SAIC, il poursuit son développement à l’étranger, notamment avec des marques comme MG.

Toyota reste en tête

En chiffres absolus, Toyota reste largement en tête après six mois, avec 5,3 millions de véhicules vendus. Le groupe japonais devance Volkswagen, qui a écoulé un peu moins de 4 millions de voitures. Suivent Hyundai-Kia, avec 3,6 millions de véhicules, Stellantis, avec 3 millions, puis General Motors, avec 2,1 millions.

Pour Stefan Bratzel, directeur de l’étude, seuls les plus solides survivront à cette phase de turbulences. Les constructeurs qui ne réagiront pas rapidement risquent de perdre leur indépendance, voire de disparaître complètement du marché.