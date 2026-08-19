Un hélicoptère transportant des touristes s'est écrasé mercredi près du Mont Ololokwe, au Kenya. Aucun survivant n'a été retrouvé, selon une source aéronautique.

Un hélicoptère transportant des touristes s'écrase au Kenya

Un hélicoptère transportant des touristes s'écrase au Kenya

AFP Agence France-Presse

Un hélicoptère transportant des touristes s'est écrasé mercredi dans le centre du Kenya et aucun des occupants n'a survécu, a indiqué à l'AFP une source aéronautique, sans fournir plus de précisions sur les circonstances de l'accident ou le nombre de personnes à bord.

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L'appareil s'est écrasé dans la zone du mont Ololokwe, à environ 250 km à vol d'oiseau au nord de Nairobi, selon cette source ayant requis l'anonymat. «Je confirme qu'il y a eu un accident d'hélicoptère. Il n'y a aucun survivant», a déclaré cette source à l'AFP, qui n'a pu préciser la nationalité des personnes à bord.

Le mont Ololokwe, montagne sacrée du peuple samburu dont le sommet s'élève à 2000 mètres d'altitude, est une zone de randonnée touristique. Des entreprises offrent des survols en hélicoptère. Le 1er mars, six personnes, dont un député, avaient péri dans l'accident d'un hélicoptère qui s'était écrasé dans l'ouest du Kenya.