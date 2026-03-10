DE
Au coeur des théories les plus folles
Les enquêteurs fouillent le ranch d'Epstein au Nouveau-Mexique

Des enquêteurs américains fouillent le ranch de Jeffrey Epstein au Nouveau-Mexique. Des accusations de crimes sexuels et d'enterrement de corps relancent l'enquête sur l'ex-financier décédé en 2019.
Publié: 14:51 heures
Des enquêteurs américains ont commencé à fouiller la propriété de Jeffrey Epstein au Nouveau-Mexique, en lien avec des accusations selon lesquelles des jeunes filles et femmes y auraient été victimes du criminel sexuel, ont annoncé les autorités. L'opération fait suite à la réouverture dans cet Etat du sud-ouest des Etats-Unis d'investigations sur les agissements de l'ex-financier dans cette propriété, le ranch Zorro, dont le nom apparaît des milliers de fois dans les archives déclassifiées du dossier.

«Cette fouille s'inscrit dans le cadre de l'enquête pénale annoncée le 19 février par le ministère de la Justice du Nouveau-Mexique concernant des accusations d'activités illégales au ranch d'Epstein avant (sa) mort en 2019», a déclaré le ministère dans un communiqué. «Les survivantes d'Epstein ont attendu bien trop longtemps pour obtenir justice et le Nouveau-Mexique montre la voie dans la quête de vérité», a estimé Melanie Stansbury, députée fédérale de l'Etat, sur X.

«Nous ne négligeons aucune piste», a-t-elle souligné, ajoutant que le ministère de la Justice du Nouveau-Mexique «recherche des informations crédibles sur les crimes commis par Epstein et ses associés» dans l'Etat. Selon plusieurs médias américains, les autorités locales ont demandé en février au ministère fédéral de la Justice une version non caviardée d'un courriel de 2019 figurant dans le dossier Epstein, qui affirme que le milliardaire aurait fait enterrer les corps de deux jeunes filles étrangères «dans les collines» avoisinant le ranch Zorro.

Accusations de viol au ranch

Jeffrey Epstein a été arrêté et inculpé en juillet 2019 pour exploitation sexuelle de mineures et association de malfaiteurs. Il a été retrouvé pendu dans sa cellule le 10 août 2019, alors qu'il était en attente de son procès. L'autopsie a conclu à un suicide.

Déjà accusé plus de dix ans auparavant en Floride de recourir aux services de prostituées mineures, il avait été condamné en 2008 à une peine aménagée de prison de 13 mois, selon un accord secret passé avec un procureur lui permettant d'échapper à des poursuites fédérales.

Après la mort de Jeffrey Epstein, une femme identifiée sous le pseudonyme de «Jane Doe 15» a déclaré à des journalistes que le criminel l'avait violée au ranch Zorro lorsqu'elle avait 15 ans.

