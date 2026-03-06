DE
Accusé de violences sexuelles
Le FBI publie des entretiens sur les allégations contre Trump dans l’affaire Epstein

Le ministère américain de la Justice a publié des documents du FBI relatifs à des accusations non corroborées de violences sexuelles contre Donald Trump dans l'affaire Epstein.
Une femme a témoigné contre Donald Trump, l'accusant d'agressions sexuelles dans les années 1980.
Le ministère américain de la Justice a publié jeudi des documents de la police fédérale (FBI) décrivant des entretiens datant de 2019 relatifs à des accusations non corroborées portées par une femme contre Donald Trump dans le cadre de l'affaire Epstein. Dans ces entretiens, la femme affirme avoir été victime d'agressions sexuelles par le magnat de l'immobilier dans les années 1980 alors qu'elle était mineure.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le ministère de la Justice a déclaré que les résumés des entretiens avaient initialement été retirés de la publication en janvier de millions de pages de documents relatifs à Jeffrey Epstein parce qu'ils étaient considérés comme faisant double emploi avec d'autres documents.

Le chef de file des sénateurs démocrates Chuck Schumer a accusé la semaine dernière l'administration Trump de «dissimulation massive» de documents du dossier du criminel sexuel Jeffrey Epstein, mettant en garde le ministère de la Justice contre toute destruction de preuves. D'après les documents publiés jeudi, le FBI a interrogé la femme à quatre reprises entre juillet et octobre 2019 alors que Donald Trump exerçait son premier mandat de président des Etats-Unis . Lors de chacun de ces entretiens, cette femme, dont l'identité est caviardée, a formulé des allégations d'abus contre Epstein.

Un incident datant des années 80

Lors de son second interrogatoire par les enquêteurs fédéraux, elle a affirmé qu'Epstein l'avait emmenée à New York ou dans le New Jersey où il l'avait présentée à Trump alors qu'elle avait entre 13 et 15 ans. Selon le rapport, elle a déclaré que Trump avait abusé d'elle lors de ce voyage. Lors du quatrième entretien, en octobre 2019, la femme a refusé de fournir des détails supplémentaires sur l'interaction présumée avec Trump lorsqu'elle a été interrogée par les agents, selon le résumé rendu public de cet entretien.

Ses déclarations aux agents fédéraux indiquent que l'incident avec Trump se serait produit au début ou au milieu des années 1980, une période durant laquelle Epstein et Trump ne semblaient pas être en contact. Un temps proche de Jeffrey Epstein avec qui il évoluait dans les mêmes cercles, Donald Trump a toujours nié avoir eu connaissance de son comportement criminel et assure avoir rompu avec lui bien avant ses ennuis judiciaires.

