Le Zorro Ranch de Jeffrey Epstein au Nouveau-Mexique fait l’objet d’une nouvelle commission d’enquête. Des accusations relancent les interrogations sur d’éventuels crimes commis sur place.

Daniel Kestenholz

Des millions de documents, de photos et de vidéos de l'affaire Jeffrey Epstein ont été rendus publics. Pourtant, une part importante des crimes du milliardaire déchu reste entourée de zones d’ombre en raison de noms caviardés et d’éléments manquants. Une nouvelle initiative politique au Nouveau-Mexique pourrait toutefois relancer les investigations, selon une enquête du «Times» publiée mardi 17 février.

Le vaste Zorro Ranch, propriété de Jeffrey Epstein dans cet Etat du sud-ouest américain, est au cœur de ces démarches. La Chambre des représentants du Nouveau-Mexique a voté à l’unanimité la création d’une «commission vérité et réconciliation» lundi 16 février. Elle doit examiner ce qui s’est éventuellement produit sur le domaine de 76 kilomètres carrés et déterminer si des abus y ont été commis, ainsi que le rôle d’éventuels témoins ou complices.

De graves accusations

Parmi les millions de pages publiées dans le cadre de l'«Epstein Files Transparency Act», un e-mail attire l’attention. Son auteur, qui se présente comme un ancien employé du ranch, affirme que deux jeunes femmes étrangères seraient mortes par strangulation lors de rapports sexuels et auraient été enterrées dans les collines environnantes sur ordre de «Jeffrey et Madame G», une référence supposée à Ghislaine Maxwell.

Ces accusations n’ont pas été confirmées par les autorités. L’expéditeur prétend également détenir sept vidéos montrant des abus sexuels sur mineurs et aurait réclamé un bitcoin en échange de leur remise.

Le FBI ferme les yeux sur le ranch

Le courriel avait été adressé en 2019 à l’animateur conservateur Eddy Aragon, qui dit l’avoir transmis au FBI. «L'information m’a paru très crédible», a-t-il déclaré au «Times». Aucune fouille du Zorro Ranch par le FBI n’a été rendue publique, contrairement à d’autres propriétés d’Epstein à New York, en Floride ou sur son île privée.

Lors du procès de Ghislaine Maxwell, condamnée en 2021 pour trafic sexuel de mineures, deux témoins ont affirmé avoir été agressés au ranch. Virginia Giuffre, décédée depuis, avait également évoqué ce lieu et accusé notamment l’ancien gouverneur du Nouveau-Mexique Bill Richardson, qui a toujours nié toute implication. D’autres personnalités, comme Noam Chomsky ou Woody Allen, ont reconnu s’être rendues sur le domaine, sans être accusées d’infractions.

Vers une enquête décisive?

Le ranch appartient depuis 2023 à l’homme d’affaires texan Donald Huffines, qui l’a rebaptisé «San Rafael Ranch» pour le transformer en lieu de retraite chrétien. Ce dernier affirme vouloir coopérer avec les autorités.

La nouvelle commission a tenu sa première audience mardi. Reste à savoir si ces démarches permettront d’établir des faits vérifiables concernant ce qui s’est réellement passé sur la propriété la plus secrète de Jeffrey Epstein.