La dernière gardienne de prison à avoir vu Jeffrey Epstein en vie dans sa cellule aurait effectué des transactions suspectes peu avant la mort du criminel sexuel. Cet élément s'ajoute aux nombreux mystères qui entourent la mort du milliardaire.

Léa Perrin Journaliste Blick

De nombreuses zones d'ombre planent encore sur la sombre affaire Epstein. Malgré la publication de millions de documents par la Justice américaine en janvier 2026, un élément clé de l'enquête continue à alimenter les soupçons: les circonstances de la mort du criminel sexuel.

De nouvelles révélations viennent aujourd’hui raviver le mystère. La dernière gardienne de prison à avoir vu Jeffrey Epstein vivant se retrouve désormais au cœur des investigations du FBI. En plus d'avoir falsifié des rapports, l'employée du centre correctionnel où était incarcéré Epstein aurait effectué plusieurs transactions suspectes dans les mois précédant sa mort, rapporte le «Telegraph» le dimanche 8 mars.

Virements suspects

Sept ans après le décès de Jeffrey Epstein, retrouvé mort dans sa cellule au Metropolitan Correctional Center de New York en août 2019, le doute persiste. Qu'est-il réellement arrivé au célèbre milliardaire à la tête d'un trafic sexuel qui a ébranlé les Etats-Unis? Suicide? Assassinat? De nouveaux éléments troublants révélés par le FBI viennent remettre en question les résultats de l'enquête, qui avait classé le décès d'Epstein comme un suicide.

Tova Noel, gardienne dans la prison où était incarcéré le financier déchu, est la dernière personne à l'avoir vu en vie. Elle représente donc un élément clé pour élucider ce qu'il s'est passé la nuit du 10 août 2019 dans la cellule de Jeffrey Epstein, située à seulement 4,5 mètres du bureau des gardiens. Catégorisée comme Person of Interest du FBI, Tova Noel a attiré l'attention des enquêteurs en effectuant 12 virements d'argent «suspects» en cash au cours des mois ayant précédé la mort d'Epstein, selon les documents du département américain de la Justice (DoJ).

En novembre 2019, la banque de la gardienne signale au FBI un «rapport d'activité suspecte», assurant que le premier versement en espèces a été effectué par leur cliente en octobre 2018. Moins de deux semaines avant la mort d'Epstein, elle se rend à un guichet automatique et effectue un dernier dépôt de 5000 dollars sur son compte bancaire.

La mystérieuse nuit du 10 août

Pourtant, si Tova Noel a été licenciée, ainsi que son collègue Michael Thomas, elle n'a jamais été interrogée sous serment sur ces transactions bancaires. Son départ de la prison n'avait aucun lien avec ces versements, mais faisait suite à de graves accusations concernant la nuit de la mort du criminel.

Le soir du 9 août 2019, à 19h49, Jeffrey Epstein retourne dans sa cellule après une visite chez son avocat. Il est escorté par Tova Noel et un autre agent. A 22h, les deux agents manquent le comptage quotidien, mais signent un rapport qui atteste du contraire. Les deux gardiens auraient falsifié des documents afin d'affirmer qu'ils avaient vérifié l'état de Jeffrey Epstein la veille de son suicide. Or, les images de vidéosurveillance montrent qu'aucun des deux employés n'aurait rendu visite au milliardaire pendant plus de huit heures, dans une cellule située juste à côté de leur bureau. Les poursuites pénales engagées contre les deux collègues ont été abandonnées.

A 22h40, une mystérieuse silhouette orange apparaît sur une vidéo de surveillance près de la cellule du financier déchu, transportant du linge. L'inspecteur général du ministère de la Justice identifie Tova Noel et précise que c'était «la dernière fois qu'un agent correctionnel s'est approché de la seule entrée de l'étage SHU», où était enfermé Epstein. Mais la gardienne a déclaré n'avoir «jamais distribué de draps» car ceux-ci avaient déjà été fournis par l'équipe précédente. Elle a témoigné ignorer pourquoi Epstein disposait de draps supplémentaires dans sa cellule. L'autre gardien dormait entre 22h et minuit.

Des recherches Google troublantes

Un autre élément troublant remet en question l'implication de Tova Noel dans la mort de Jeffrey Epstein. A 5h42, la gardienne effectue une recherche Google et tape «dernières nouvelles sur Epstein en prison». 5h52: elle réitère la même recherche sur son navigateur. A 6h30, moins de 40 minutes plus tard, son collègue Michael Thomas découvre le délinquant sexuel inanimé dans sa cellule.

Dans son rapport d'expertise de 66 pages, le FBI met en évidence ces recherches internet qui coïncident avec le décès soudain du prisonnier. Mais Tova Noel nie avoir effectué ces recherches, malgré l'historique révélé par son ordinateur de fonction. Elle a également nié toute implication dans la mort du criminel sexuel.

«Mademoiselle Noel a tué Jeffrey»

Pourtant, parmi les documents publiés par le ministère de la Justice, des notes du FBI révèlent un entretien avec un détenu anonyme qui affirme que des gardiens du Metropolitan Correctional Center auraient discuté de la dissimulation de la mort d'Epstein le matin de son décès. Un rapport manuscrit de cinq pages indique que le détenu a déclaré s'être réveillé dans la nuit du 10 août en entendant du bruit dans «l'unité de logement spéciale» où Epstein était détenu, et avoir entendu des agents crier «Respirez! Respirez!» vers 6h30.

Le détenu a ajouté avoir entendu quelqu'un dire «tu as tué ce type» au petit-déjeuner devant les autres détenus. La note mentionne qu'une gardienne aurait répondu: «s'il est mort, on va étouffer l'affaire et il aura un alibi – mes officiers.» Dans les couloirs, la rumeur circulait déjà parmi les prisonniers: «Mademoiselle Noel a tué Jeffrey.»