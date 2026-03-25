DE
FR

Une année meurtrière
Plus de 900 migrants tués ou disparus en mer Rouge en 2025

Plus de 900 migrants ont perdu la vie ou disparu en mer Rouge en 2025, marquant l'année la plus meurtrière sur la «Route de l'Est» reliant la Corne de l'Afrique à la péninsule arabique. La majorité des victimes provenaient d'Ethiopie.
Publié: il y a 15 minutes
En 2025, plus de 900 migrants ont perdu la vie ou disparu en mer Rouge, un chiffre alarmant selon l'OIM.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Plus de 900 migrants ont été tués ou ont disparu en mer Rouge en 2025, soit l'année «la plus meurtrière jamais enregistrée» pour la «Route de l'Est», qui relie la Corne de l'Afrique à la péninsule arabique, a déploré mercredi l'agence onusienne pour les migrations (OIM).

Chaque année, des dizaines de milliers de migrants de la Corne de l'Afrique, souvent originaires d'Ethiopie et de Somalie, empruntent cette «Route de l'Est» pour tenter d'atteindre les pays du Golfe riches en pétrole, fuyant les conflits, les catastrophes naturelles et les perspectives économiques médiocres dans leur pays. La plupart des migrants tentent la traversée depuis Djibouti.

«L'année 2025 a été la plus meurtrière jamais enregistrée sur la route migratoire de l'Est (...) avec 922 personnes décédées ou disparues, soit le double de l'année précédente», a affirmé à l'AFP Tanja Pacifico, cheffe de mission de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). «La majorité des victimes était originaire d'Ethiopie», a-t-elle poursuivi.

Guerres civiles

L'Ethiopie est le deuxième pays le plus peuplé du continent avec quelque 130 millions d'habitants. Plus de 40% de sa population vit sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale.

Il est le théâtre de conflits armés dans ses deux régions les plus peuplées, et sort d'une sanglante guerre civile dans la région du Tigré (Nord) qui a fait plus de 600'000 morts entre 2020 et 2022, selon une estimation de l'Union africaine jugée basse par plusieurs experts. Quelque 1300 personnes sont mortes de faim et du manque de médicaments dans des camps de déplacés à travers le Tigré depuis la fin de la guerre, a affirmé lundi à l'AFP un responsable local.

Selon l'OIM, la croissance économique attendue en 2026 pour l'Ethiopie, environ 10%, «pourrait réduire certains mouvements migratoires par la Route de l'Est» mais l'inflation, autour de 10% en février, est «susceptible de compromettre les progrès économiques et de continuer à alimenter les pressions migratoires».

Parmi ceux qui réussissent la traversée, beaucoup se retrouvent bloqués au Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique en proie à une guerre civile depuis près de dix ans, où ils tentent de survivre dans des conditions difficiles. Et certains préfèrent même rebrousser chemin.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Présenté par
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Trouver votre gril idéal grâce à ce test
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Présenté par
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Faites le test et trouvez votre modèle idéal
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Chat de groupe, tu es pénible!
Avec vidéo
Présenté par
Chat de groupe, tu es pénible!
La folie de WhatsApp
Chat de groupe, tu es pénible!
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Présenté par
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Les petits parmi les grands
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
Présenté par
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
Griller en Suisse
Il y a-t-il un röstigraben du barbecue?
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Présenté par
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Lara Stalder, star du hockey sur glace, revient sur les coups du sort qui ont jalonné sa carrière
«C’est la pire épreuve que j’ai connue»
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Présenté per
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Café ou fortune ?
Pour beaucoup, investir est devenu la nouvelle forme d’épargne
Le secret des jardins qui fleurissent
Présenté par
Le secret des jardins qui fleurissent
Des conseils jardinage pour partir du bon pied
Le secret des jardins qui fleurissent
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Présenté par
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Aron Fahrni et Robin Cuche, médaillés paralympiques, se livrent
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Présenté par
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Des nectars raffinés à petit prix
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Articles les plus lus
    Articles les plus lus