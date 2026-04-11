Voici comment s'est passé l'amerrissage «parfait» d'Artemis II

Artemis II a atterri en toute sécurité dans l'océan Pacifique après avoir parcouru 1,1 million de kilomètres dans l'espace. La capsule Orion, avec quatre astronautes à bord, a résisté à des températures extrêmes et à un retour délicat à travers l'atmosphère terrestre.

Daniel Macher

Le retour d'Artemis II est un succès: après avoir parcouru 1,1 million de kilomètres dans l'espace, la capsule Orion a amerri en toute sécurité dans l'océan Pacifique, au large de San Diego. A 2h07, heure suisse, l'équipage composé de Christina Koch, Jeremy Hansen, Reid Wiseman et Victor Glover s'est posé dans la mer, après que avoir traversé l'atmosphère terrestre à grande vitesse.

C'était la partie la plus délicate de la mission. Le module de service a d'abord été séparé, puis Orion est entrée dans l'atmosphère, où la capsule a dû résister à des températures entre 2800 à 3000 degrés Celsius. Un silence radio d'environ six minutes s'en est suivi, car un nuage de plasma s'est formé autour de la capsule en entrant dans l'atmosphère. Des parachutes ont ensuite freiné Orion jusqu'à ce qu'elle se pose dans l'eau à une vitesse de 20 à 30 kilomètres par heure.

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Quand soudain, premier soupir de soulagement à l'intérieur de la capsule: «Quel voyage! Nous sommes stables», s'exclame le commandant Reid Wiseman. Au centre de contrôle, le porte-parole de la Nasa Rob Navias décrit un amerrissage «parfait». Pour la Nasa, c'est la conclusion réussie d'une mission qui servait de test pour les futurs alunissages.

Comment vont les astronautes maintenant? Après l'amerrissage, les médecins de la marine ont d'abord contrôlé l'équipage dans la capsule. Les quatre astronautes ont ensuite été placés dans un canot pneumatique, transportés par hélicoptère sur le navire de sauvetage USS John P. Murtha, où ils ont passé des examens médicaux. Après des jours d'apesanteur, ils subiront certainement une fonte musculaire et osseuse.

Trump et Parmelin félicitent l'équipage

La mission a eu un écho politique immédiat. Le président américain Donald Trump a félicité l'équipage sur Truth Social: «Félicitations au formidable et très talentueux équipage d'Artemis II. L'ensemble du voyage a été spectaculaire, l'atterrissage a été parfait et, en tant que président des Etats-Unis, je ne pourrais pas être plus fier. Je me réjouis de vous voir tous bientôt à la Maison Blanche. Nous le ferons encore une fois, et ensuite, prochaine étape: Mars !»

Le président de la Confédération Guy Parmelin a également adressé ses félicitations sur X: «Félicitations à la Nasa et à ses partenaires pour le succès du vol Artemis II! Fier que le paysage suisse de la recherche et de l'innovation, par le biais de l'ESA, ait contribué par son expertise et sa technologie de pointe à cette étape importante du retour sur la Lune».

Les astronautes peuvent revoir leurs familles

Les heures et les jours à venir sont précisément chronométrés. Après les premiers contrôles, les astronautes doivent retrouver leurs familles. Ils se rendront ensuite au Johnson Space Center de Houston, où commencera une phase de réhabilitation et d'évaluation scientifique de plusieurs semaines. Une conférence de presse avec l'ensemble de l'équipage devrait également y être organisée pour la première fois.

Pour les quatre spationautes, c'est la fin d'une mission marquée par plusieurs premières. Christina Koch est la première femme à aller sur la Lune, Jeremy Hansen le premier Canadien, Victor Glover la première personne de couleur à faire le tour de la Lune. La Nasa considère Artemis II comme un vol d'essai décisif sur la voie du prochain alunissage habité.