DE
FR

Dernier espoir des Américains
Le sort de la lune est entre les mains de Jeff Bezos et Elon Musk

La Nasa mise sur Jeff Bezos et Elon Musk pour alunir des astronautes d'ici 2028. Les deux milliardaires doivent surmonter des défis techniques majeurs, comme le ravitaillement en vol, pour réussir ce pari lunaire ambitieux.
Publié: 09:02 heures
Mark Zuckerberg, Lauren Sanchez, Jeff Bezos, Sundar Pichai et Elon Musk, à Washington, D.C., le 20 janvier 2025.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Si la mission Artémis II autour de la Lune s'est conclue vendredi par un succès, la Nasa dépend des entrepreneurs milliardaires Jeff Bezos et Elon Musk pour la suite: faire alunir des astronautes, en théorie en 2028.

Alors que le programme Apollo, qui a envoyé les premiers et seuls hommes sur la Lune entre 1969 et 1972, reposait sur une seule fusée, la Saturn V, sur laquelle était montée le module lunaire (alunisseur) et la capsule transportant les astronautes, la Nasa a misé pour Artémis sur deux systèmes distincts.

Le premier pour envoyer le vaisseau Orion transportant l'équipage, et le second pour envoyer l'alunisseur. Une décision motivée par les limitations techniques du choix d'Apollo, explique auprès de l'AFP Kent Chojnacki, haut responsable de la Nasa en charge du développement des alunisseurs. «Cela ne se prêtait absolument pas à une exploration à long terme ni à des séjours prolongés», détaille-t-il.

Le fonctionnement d'Apollo permettait en effet à seulement deux astronautes de descendre sur la surface lunaire pour une période de quelques jours maximum. Plus de 50 ans après, les ambitions américaines sont plus grandes: la Nasa veut acheminer quatre personnes pour plusieurs semaines et construire une base au sol.

«Camping» sur la Lune

Bien que spectaculaires, les missions Apollo se résumaient à des «excursions de type camping», ironise auprès de l'AFP Jack Kiraly, lobbyiste auprès de The Planetary Society, qui défend l'exploration spatiale. La Nasa mise cette fois sur des systèmes «gigantesques par rapport à ceux d'Apollo», insiste Kent Chojnacki, les nouveaux alunisseurs développés par Blue Origin de Jeff Bezos et SpaceX d'Elon Musk étant deux à sept fois plus grands que ceux de l'époque.

A lire aussi
Pourquoi l’homme ne quittera jamais vraiment la Terre
Retour d'Artemis II
Pourquoi l’homme ne quittera jamais vraiment la Terre
Après leur tour de Lune, les astronautes d'Artémis émerveillés
«J'en ai des frissons»
Après leur tour de Lune, les astronautes d'Artémis émerveillés

Autre changement notable: l'agence s'appuie désormais sur des partenaires extérieurs, comme les Européens qui ont fabriqué le module propulsant Orion, mais aussi sur le secteur privé, à qui a été confiée la responsabilité du second volet des missions. Un choix permettant d'acheminer davantage de matériel et de ressources, mais qui complique considérablement les opérations.

Afin d'acheminer jusqu'à la Lune ces engins géants, les deux entreprises misent sur une manoeuvre complexe, pas encore testée: le ravitaillement en carburant des appareils en vol. Après l'envoi de l'alunisseur, d'autres fusées devront acheminer en orbite le carburant nécessaire pour mener le voyage jusqu'à la Lune, à quelque 400.000 km de la Terre.

«Perdre la Lune»

Face à ce pari risqué et aux multiples retards accumulés, notamment par SpaceX, les pressions se sont renforcées ces derniers mois. «Nous sommes sur le point de perdre la Lune», alertaient en septembre trois anciens hauts responsables de la Nasa dans une tribune sur SpaceNews.

Dans le même temps, la Chine, qui ambitionne d'envoyer des hommes sur la Lune d'ici 2030, progresse, faisant craindre à l'administration Trump de se faire devancer. Dans ce contexte, la Nasa a évoqué à l'automne la possibilité de rouvrir le contrat accordé à SpaceX, afin d'utiliser en premier l'alunisseur de Blue Origin. Un tremblement de terre qui a provoqué un grand branle-bas de combat chez les deux entreprises rivales. Elles ont annoncé réorienter leurs stratégies pour prioriser ce projet lunaire - et conserver leurs contrats juteux avec la Nasa.

Mais nombre d'inquiétudes persistent, notamment quant à la faisabilité du ravitaillement en orbite. Kent Chojnacki assure que les entreprises ont réfléchi à une alternative en cas d'échec: «nous avons un plan, et il fonctionne». Reste à savoir quand. Car si la Nasa affirme vouloir tester en 2027 un rendez-vous en orbite entre le vaisseau et un ou deux alunisseurs, et réaliser un alunissage habité en 2028, beaucoup reste à accomplir.

Les deux multimilliardaires devront avant cela tester le ravitaillement en orbite et envoyer un alunisseur non habité sur la Lune pour en prouver la sécurité. Tout cela en moins de deux ans. «Cela me semble être un laps de temps très court», s'inquiète auprès de l'AFP Clayton Swope du Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS).


Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus