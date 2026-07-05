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Après un échec en 2025
Kim Jong-un supervise un test de missiles de croisière navals

Le leader nord-coréen Kim Jong-un a supervisé des essais militaires avec le destroyer Kang Kon. Réparé après un échec en 2025, le navire sera livré à la Marine sous deux mois.
Publié: 07:40 heures
En mai 2025, la mise à l'eau du Kang Kon avait échoué.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé cette semaine un test d'armement du destroyer de 5000 tonnes Kang Kon, notamment avec des missiles de croisière et des systèmes de «guerre électronique», rapporte dimanche un média d'Etat. Ce navire s'était partiellement renversé l'an dernier lors de sa mise à l'eau, avant d'être réparé.

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Après les essais qui se sont déroulés vendredi, Kim Jong Un «a donné l'ordre de compléter la procédure de test du destroyer d'une manière responsable et de le mettre au service de la Marine dans les deux mois», d'après l'agence officielle nord-coréenne KCNA. Sur une photo diffusée par le média, on peut voir Kim Jong-Un coiffé d'un chapeau jaune alors qu'il observe les tirs depuis un site côtier, flanqué par des officiers.

Après un échec humiliant

Un autre cliché montre le Kang Kon lancer un missile vers la mer. La mise à l'eau inaugurale de ce navire, en mai 2025, avait échoué, sous les yeux de Kim Jong-un. Il avait alors dénoncé une «négligence absolue» et exigé que les coupables soient mis face à leurs responsabilités.

Par ailleurs, également dimanche, KCNA a indiqué que le président chinois Xi Jinping avait adressé une lettre au dirigeant nord-coréen, qui venait de le féliciter pour le 105e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Si la Corée du Nord s'est grandement rapprochée de la Russie ces dernières années, la Chine reste de loin son premier partenaire.

«Je suis prêt à guider les secteurs et régions concernées, des deux côtés, vers la mise en oeuvre complète de notre important accord commun, et à mener les relations Chine-RDPC à un développement de long terme, solide et stable», écrit Xi Jinping, en utilisant l'acronyme du nom officiel de la Corée du Nord, où il s'est rendu en juin.

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