Kim Jong Un équipe ses navires militaires d'armes nucléaires

La Corée du Nord renforce sa puissance maritime. Kim Jong Un a dévoilé des plans pour équiper la marine d'armes nucléaires et construire des destroyers de 10'000 tonnes, défiant la supériorité navale sud-coréenne.

AFP Agence France-Presse

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a affirmé que l'armée était en train «d'équiper la marine d'armes nucléaires», a rapporté mercredi un média d'Etat, ajoutant vouloir construire des navires militaires de 10'000 tonnes. Kim Jong Un a tenu ces propos mardi à Nampo lors de la cérémonie d'entrée en service du Choe Hyon, l'un des deux navires de guerre de 5000 tonnes mis à l'eau l'an dernier par le pays, selon l'agence officielle KCNA.

«Le programme visant à équiper la marine d'armes nucléaires suit son cours sans dévier du cap prévu», a martelé le dirigeant au cours de la cérémonie. «Il s'agit d'une orientation stratégique d'une importance cruciale, car elle permettra de maintenir la force nucléaire de notre Etat prête à mener des opérations variées et efficaces», a-t-il assuré.

Pyongyang avait précédemment expliqué que le Choe Hyon était équipé des «armes les plus puissantes», et Kim Jong Un a effectué cette année plusieurs inspections, notamment en supervisant un essai de missile de croisière depuis ce bateau en avril. «Après le Choe Hyon, nous mettrons bientôt en service le destroyer Kang Kon. Ensuite, nous lancerons les uns après les autres des navires de guerre stratégiques de 10'000 tonnes», a lancé le dirigeant.

Des navires de 10'000 tonnes

La Corée du Nord devrait ainsi «construire chaque année deux navires de surface d'une classe supérieure à celle du Choe Hyon», dont un de 10'000 tonnes, a-t-il dit. Un destroyer de 10.000 tonnes, comme ceux de classe Arleigh-Burke que les Etats-Unis possèdent par dizaines, ou les Sejong Le Grand sud-coréens, font généralement entre 150 et 170 mètres de long, soit environ un terrain de football et demi.

«La barre des 10'000 tonnes sera symbolique pour le Nord», estime Choi Gi-il, professeur d'études militaires à l'université Sangji. «Un navire de cette taille montrera la détermination de Pyongyang à ne pas se laisser distancer davantage par le pouvoir maritime de Séoul».

La Corée du Sud dispose par ailleurs de plus de dix bateaux de plus de 5.000 tonnes, le Nord deux. «L'époque où notre marine n'était qu'une force chargée de défendre les eaux au large de nos côtes appartient désormais clairement au passé», a clamé Kim Jong Un.

«Au bord d'une guerre nucléaire»

Lors d'une réunion plénière du Parti des travailleurs de Corée qui s'est achevée lundi, il s'est engagé à renforcer les capacités de défense du pays, affirmant que les efforts de modernisation militaire de la Corée du Sud et des Etats-Unis poussaient la région «au bord d'une guerre nucléaire».

La Corée du Nord s'est à plusieurs reprises déclarée «Etat nucléaire irréversible» depuis l'échec du sommet de 2019 entre Kim Jong Un et Donald Trump, en raison de divergences sur la dénucléarisation du pays et la levée des sanctions qui le visent. Corée du Nord et Corée du Sud restent techniquement en guerre, car leur conflit de 1950-1953 s'est achevé par un armistice et non par un traité de paix. Elles sont séparées par une zone démilitarisée le long de la frontière.



