Les autorités sud-coréennes ont arrêté un soldat nord-coréen qui a traversé la frontière mardi soir. Ce passage clandestin, rare sur cette zone minée, est traité comme une tentative de défection.

Un soldat nord-coréen fuit au sud et passe la frontière

Un soldat nord-coréen fuit au sud et passe la frontière

AFP Agence France-Presse

Un soldat nord-coréen a été placé en détention par les autorités sud-coréennes après avoir franchi la frontière en début de semaine, dans ce qui s'apparente à une défection, a rapporté mercredi l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

«L'armée a appréhendé un soldat nord-coréen mardi soir sur le front central et les autorités compétentes enquêtent actuellement sur les détails», a déclaré l'état-major interarmées de Séoul (JCS) dans un communiqué adressé aux médias, selon Yonhap.

Des dizaines de milliers de Nord-Coréens ont fui vers la Corée du Sud depuis que la péninsule a été divisée par la guerre dans les années 1950. Les défections directes à travers la frontière intercoréenne, lourdement surveillée et minée, sont rares. La plupart des réfugiés nord-coréens qui arrivent en Corée du Sud passent par la Chine puis par un ou plusieurs autres pays tiers comme le Laos, la Thaïlande ou encore la Mongolie. Les Nord-Coréens qui parviennent à fuir en Corée du Sud sont généralement retenus par les services secrets de Séoul pendant plusieurs semaines.

«De la vermine humaine»

Selon les données du ministère de l'Unification, plus de 34'000 Nord-Coréens ont fui pour rejoindre le Sud. En 2024, 236 Nord-Coréens sont arrivés en Corée du Sud, les femmes représentant 88% du total. Pyongyang utilise des termes violents tels que «vermine humaine» pour qualifier les citoyens qui s'enfuient.



