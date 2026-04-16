Une IA développée par Anthropic inquiète jusqu’à Washington par sa capacité à détecter des failles critiques, révèle «Le Temps». Entre outil défensif et menace, Mythos pourrait bouleverser la cybersécurité mondiale.

Luisa Gambaro Journaliste

Une nouvelle intelligence artificielle affole les puissants. Ce danger grandit si vite que le 7 avril dernier, le secrétaire au Trésor Scott Bessent, le président de la Fed Jerome Powell et les grands patrons de Wall Street se sont réunis pour en parler à Washington. Mythos, un nouveau chatbot développé par Anthropic, bat des records d’autonomie et d’efficacité, révèle «Le Temps» le 14 avril.

Mythos est capable de détecter des milliers de failles passées sous les radards des développeurs dans des logiciels, et ce, sans presque aucune intervention humaine. Sa puissance est telle qu’Anthropic a refusé de la rendre publique et d’en autoriser l’accès seulement à ses partenaires, notamment Amazon, Apple, Google, Microsoft, Nvidia et JPMorgan.

La mission de Mythos est de détecter les failles de sécurité avant que les hackers ne puissent les exploiter. Seulement voilà: si une organisation malveillante parvient à prendre le contrôle de cet outil, elle serait capable de mener des cyberattaques sophistiquées dont seuls quelques Etats avaient jusqu’à présent le secret, notamment les Etats-Unis, la Chine et la Russie.