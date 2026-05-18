Le nombre d'exécutions a atteint en 2025 son plus haut niveau depuis 1981, selon Amnesty International. Cette hausse mondiale est surtout due à l'Iran, où les exécutions ont fortement doublé par rapport à l'an passé.

ATS Agence télégraphique suisse

Le nombre des exécutions recensées dans le monde a grimpé en 2025 et atteint son plus haut niveau depuis 1981, selon le rapport annuel d'Amnesty International publié lundi. Le bond est principalement dû à l'Iran, où elles ont plus que doublé l'an passé.

L'organisation de défense des droits fondamentaux, basée à Londres, a dénombré au moins 2707 exécutions dans le monde en 2025, mais «n'inclut pas les milliers d'exécutions qui [...] ont eu lieu en Chine, pays ayant procédé cette année encore au plus grand nombre d'exécutions au monde», précise-t-elle.

Le nombre de personnes exécutées dans le monde est en hausse de 78% par rapport à 2024 et atteint un niveau record depuis 1981, année au cours de laquelle 3191 exécutions – hors Chine – avaient été comptabilisées par l'ONG. L'Iran représente 80% des exécutions recensées en 2025 par Amnesty International, avec 2159 personnes exécutées par pendaison, contre 972 en 2024.

Un outil de répression politique

«Les autorités iraniennes ont intensifié leur recours à la peine de mort comme outil de répression et de contrôle politiques, alimentant une hausse sans précédent du nombre d'exécutions», note l'ONG dans son rapport. Le recours aux exécutions a été particulièrement marqué après la guerre des douze Jours qui a opposé l'Iran à Israël et aux Etats-Unis en juin: 654 exécutions avaient été comptabilisées avant ce conflit, contre 1505 entre juillet et décembre.

Les condamnations à mort et exécutions en Iran à la suite du mouvement de protestation dans le pays en janvier et le début du conflit au Moyen-Orient le 28 février ne sont pas comptabilisées dans le rapport d'Amnesty International. Selon l'ONU, au moins 21 personnes ont été exécutées en Iran depuis la fin février pour des motifs politiques ou liés à la sécurité nationale.

Près de la moitié (998) des exécutions en Iran en 2025 sont liées à des infractions à la législation sur les stupéfiants, note par ailleurs Amnesty. Elles ont, elles aussi, doublé par rapport à l'année précédente. Ailleurs dans le monde, l'Arabie saoudite a exécuté 356 personnes, le Yémen au moins 51, les Etats-Unis 47, l'Egypte 23, la Somalie, Singapour et le Koweït 17. Au total, 17 pays ont procédé à des exécutions.