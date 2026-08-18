Le col du Stelvio a suspendu samedi le tout dernier domaine de ski d’été encore ouvert en Europe. Les fortes chaleurs et les orages mettent en péril la sécurité sur le glacier. Pour l’instant, les téléphériques restent toutefois en service pour les visiteurs.

Janine Enderli

La canicule de ces dernières semaines ne restera pas sans conséquence. Au col du Stelvio, situé à la frontière entre le Tyrol du Sud et la Lombardie – et tout près de la Suisse, juste au-dessus du col de l'Umbrail –, le ski d'été a été temporairement suspendu depuis samedi. Dans un communiqué, la société d'exploitation Sifas a précisé que la sécurité et la qualité des pistes sur le glacier ne pouvaient plus être garanties dans les conditions actuelles.

«Cette décision douloureuse mais nécessaire est devenue inévitable en raison des conditions météorologiques défavorables qui ont affecté la région ces dernières semaines», peut-on lire dans le communiqué. Culminant à 2757 mètres d'altitude, le col du Stelvio relie le val Venosta (Tyrol du Sud) à la Valteline (Lombardie), tandis que son domaine skiable grimpe jusqu'à 3450 mètres.

Le manteau neigeux ne refroidit plus la nuit

Il faut dire que les températures constamment élevées mettent le glacier à rude épreuve. La nuit, le manteau neigeux ne parvient presque plus à refroidir suffisamment, et les orages viennent aggraver la situation.

Le météorologue Manuel Oberhuber a publié sur X une photo du glacier. Il écrit à ce sujet: «Avant-hier, le dernier domaine skiable sur glacier d’Europe a mis fin à son exploitation estivale: le col du Stelvio, dans le Tyrol du Sud. Mais de toute façon, le plaisir de skier n'était déjà plus vraiment au rendez-vous ces derniers jours.»

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En Suisse aussi, des domaines ont dû fermer

Malgré l'arrêt de l'exploitation des pistes, les remontées mécaniques du col du Stelvio restent en service, ce qui permet aux visiteurs de continuer à accéder au glacier. Les exploitants surveillent la situation de près et envisagent une reprise de l'exploitation dès que les températures baisseront et que les conditions s'amélioreront.

Cette fermeture n'est pas un cas isolé: en août, les stations de ski sur glacier suisses de Zermatt et Saas-Fee ont également dû suspendre leurs activités.