Laura Fernandez devient la nouvelle présidente du Costa Rica

Laura Fernandez, 39 ans, a prêté serment vendredi comme présidente du Costa Rica. Inspirée par Nayib Bukele, elle promet une lutte musclée contre le narcotrafic et des états d'exception dans les zones criminelles.

AFP Agence France-Presse

La dirigeante de droite Laura Fernandez a été investie vendredi nouvelle présidente du Costa Rica, avec à l'agenda une promesse de lutte contre le narcotrafic dans un pays longtemps considéré comme l'un des plus sûrs d'Amérique latine.

La politologue de 39 ans gouvernera dans l'ombre de son mentor, le président sortant Rodrigo Chaves, qu'elle a nommé super-ministre chargé de contrôler l'agenda politique et économique dans un «gouvernement de la continuité».

Lors d'une cérémonie au Stade national de San José, jour férié décrété par le gouvernement, Laura Fernández a prêté serment pour un mandat de quatre ans après avoir largement remporté les élections du 1er février, s'appuyant sur la popularité du sortant Chaves. «Oui, je le jure!», a déclaré Laura Fernandez, la main posée sur la Constitution et une Bible. La présidente de l'Assemblée, Yara Jiménez, lui a ensuite remis la ceinture présidentielle.

Laura Fernandez prend les rênes de ce petit pays d'Amérique centrale de 5,2 millions d'habitants, réputé pour sa stabilité politique et sa richesse naturelle, mais qui affiche aujourd'hui un record d'homicides liés au narcotrafic. «Je veux pouvoir marcher dans la rue sans craindre une fusillade. J'espère aussi que le coût de la vie va baisser», a déclaré à l'AFP Nancy Gutiérrez, femme au foyer de 50 ans.

Alliée de Trump

Admiratrice déclarée du président du Salvador Nayib Bukele, qui mène une «guerre» contre les gangs et a décrété une longue période d'état d'exception dans le pays, Laura Fernandez a promis la construction d'une prison de haute sécurité inspiré du Centre contre le terrorisme (Cecot) construit au Salvador, de durcir les peines contre la criminalité et d'imposer, elle aussi, des états d'exception dans les zones conflictuelles du pays.

Alliée, comme Chaves, de Donald Trump, la deuxième femme à gouverner le Costa Rica consolide la droite en Amérique latine, après les récents succès au Chili, en Bolivie et au Honduras.