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Photo: keystone-sda.ch

«Alliance indéfectible»
Washington veut construire une ambassade permanente à Jérusalem

Un accord pour une ambassade américaine permanente à Jérusalem a été signé mercredi. Israël célèbre cette décision, symbole du partenariat solide avec les Etats-Unis malgré les tensions passées entre Trump et Netanyahu.
Publié: 18:25 heures
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Dernière mise à jour: 18:27 heures
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ATS Agence télégraphique suisse

Les Etats-Unis ont signé mercredi un accord pour l'édification de leur ambassade permanente à Jérusalem. Israël a salué cette initiative, témoin de «l'alliance indéfectible» entre les deux pays.

Lors de son premier mandat, en décembre 2017, le président américain Donald Trump avait reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël, brisant la neutralité historique de la communauté internationale. Il avait ordonné le déménagement de sa mission diplomatique de Tel-Aviv vers cette ville que les Israéliens considèrent comme leur capitale.

«Les Etats-Unis ne reconnaissent pas seulement Jérusalem comme la capitale éternelle, ancestrale et ce pour toujours, du peuple juif, mais les Etats-Unis disent aussi: 'nous allons agir sur cette question'», a dit l'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, lors d'une cérémonie au ministère israélien des Affaires étrangères.

La nouvelle ambassade «servira de vaisseau amiral pour nos activités diplomatiques ici en Israël», a-t-il ajouté. «Je dirais que Dieu a pris cette décision il y a 3800 ans, et nous avons finalement fini par reconnaître ce qui avait été établi bien avant l'existence même des Etats-Unis», a encore dit ce pasteur protestant évangélique. L'ambassade permanente sera construite sur le site dit du complexe Allenby dans le sud de la ville. Ses services étaient jusqu'à présent répartis sur plusieurs sites à Jérusalem.

Annexion jamais reconnue

Israël a conquis et annexé la partie orientale de Jérusalem en 1967, avant de proclamer l'ensemble de la ville comme sa capitale indivisible. La communauté internationale n'a jamais reconnu l'annexion et considère Jérusalem-Est comme territoire occupé. Les Palestiniens veulent faire de Jérusalem-Est la capitale de l'Etat auquel ils aspirent.

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«La décision historique du président Trump en 2017 de déplacer l'ambassade à Jérusalem a remis les choses en ordre», a estimé le chef de la diplomatie israélienne Gideon Saar lors de la cérémonie. Selon lui, l'accord signé pour la construction du site souligne «l'alliance indéfectible» entre Israël et son allié, les Etats-Unis. «Tout comme les Etats-Unis sont vitaux et irremplaçables pour Israël, Israël est vital pour les Etats-Unis et leurs intérêts dans la région», a abondé M. Huckabee sur X.

Cette décision intervient également après une période de tensions rapportées entre M. Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu concernant la fin de la guerre avec l'Iran.

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