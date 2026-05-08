Une prise d’otages est en cours dans une banque à Sinzig, en Allemagne. La police confirme la présence de plusieurs otages, dont le chauffeur d’un fourgon blindé.

Une prise d'otages est en cours dans une banque en Allemagne

Une prise d'otages est en cours dans une banque en Allemagne

AFP Agence France-Presse

Une prise d'otages est en cours dans une banque à Sinzig dans l'ouest de l'Allemagne, a indiqué vendredi à l'AFP la police. Il y aurait «plusieurs preneurs d'otages et otages à l'intérieur de la banque» et le «chauffeur d'un fourgon blindé» figurerait parmi les otages, a précisé la police de Coblence dans un communiqué.

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