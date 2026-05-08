AFP Agence France-Presse
Une prise d'otages est en cours dans une banque à Sinzig dans l'ouest de l'Allemagne, a indiqué vendredi à l'AFP la police. Il y aurait «plusieurs preneurs d'otages et otages à l'intérieur de la banque» et le «chauffeur d'un fourgon blindé» figurerait parmi les otages, a précisé la police de Coblence dans un communiqué.
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