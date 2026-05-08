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Forces de l'ordre déployées
Une prise d'otages est en cours dans une banque en Allemagne

Une prise d’otages est en cours dans une banque à Sinzig, en Allemagne. La police confirme la présence de plusieurs otages, dont le chauffeur d’un fourgon blindé.
Publié: il y a 14 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 7 minutes
(Image d'illustration)
Photo: IMAGO/Ardan Fuessmann
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AFP Agence France-Presse

Une prise d'otages est en cours dans une banque à Sinzig dans l'ouest de l'Allemagne, a indiqué vendredi à l'AFP la police. Il y aurait «plusieurs preneurs d'otages et otages à l'intérieur de la banque» et le «chauffeur d'un fourgon blindé» figurerait parmi les otages, a précisé la police de Coblence dans un communiqué.

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